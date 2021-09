Green pass a scuola anche per i genitori e nelle Rsa: le regole del nuovo decreto

Foggia, 10/0972021 – (corriere) Con l’approvazione in Consiglio dei ministri del nuovo decreto il governo amplia l’uso del green pass nelle scuole, nelle università e nelle Rsa.

Scuola

Fino al 31 dicembre 2021, oltre al personale scolastico per cui era già stato previsto, deve avere il green pass «chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative». Nel decreto è specificato che sono esentati «i bambini, gli alunni, gli studenti e i frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori». Dunque, oltre ai dipendenti delle ditte esterne (pulizie, mense, manutenzione) devono avere la certificazione anche i genitori che entrano negli istituti per accompagnare o riprendere i figli, o per partecipare alle riunioni e ai colloqui con i docenti. Una decisione che ha già scatenato la reazione dei presidi: «Creerà un enorme problema alle scuole», dice Antonello Giannelli, presidente dell’associazione nazionale presidi. «Per i controlli si creeranno code all’esterno o all’interno delle scuole con il rischio di creare assembramenti», ha fatto presente Giannelli per il quale non si può fare «un paragone con i ristoranti o con le stazioni perché in questi casi non entrano tutti allo stesso minuto come avviene invece nelle scuole». Ma il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi replica: «L’assembramento non c’è: ci sono sempre stati i genitori che hanno portato i bambini alle porte della scuola. Chi, poi, deve fare un’entrata nella scuola, perché deve parlare o fare degli incontri, lo fa nella tutela di tutti».