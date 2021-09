Rione Candelaro/Borgo Croci: volontà di ripartire per l’Università del Crocese

Statoquotidiano.it, Foggia, 10 settembre 2021. La Scuola di Tradizioni “Università del Crocese” viene istituita il 10 Febbraio del 1999, con Atto deliberativo della ex VI^ Circoscrizione “Croci”. La brillante idea nasce con l’obiettivo di approfondire, conservare e diffondere la Cultura e le Tradizioni foggiane e di Capitanata, attraverso lezioni, a titolo gratuito, da tenersi all’interno del Centro Civico.

La Scuola inizia il suo percorso in punta di piedi; vi si iscrivono persone di tutte le età, desiderose di apprendere la Cultura popolare di Foggia e le antiche Tradizioni che la distinguono. In men che non si dica l’Università diventa il fiore all’occhiello della Circoscrizione, superando non poche difficoltà di tipo organizzativo/gestionale, ma tutto va per il meglio e, gradualmente, i corsi vengono estesi su cinque giorni settimanali. In tutti questi anni (il segretario precisa che ormai si è superato il ventennale) i Docenti non hanno mai percepito alcun tipo di compenso, ponendo a disposizione con costanza ed abnegazione il loro prezioso contributo alla Scuola, all’Istituzione decentrata e, allo stesso tempo, al Comune di Foggia. Quest’ultimo, riconosciuto il grande valore del presidio culturale, lo “adotta”: infatti con la fine delle circoscrizioni, l’Università del Crocese diventa a tutti gli effetti parte del Comune, facendo riferimento diretto all’Assessorato all’Istruzione.

Con il passare degli anni e l’avvicendarsi dei Presidenti di Circoscrizione e degli stessi Docenti, la Scuola di Tradizioni, sempre più conosciuta, amplia gli obiettivi didattici con nuove discipline tra le quali: Folklore di Foggia e Cultura dei Dauni; analisi del Canto e del Ballo tradizionali; Grammatica del Foggiano; Storia di Foggia; Teatro popolare foggiano.

Fra gli importantissimi temi trattati, sono da annoverare la Cultura della Transumanza – istituzione della Dogana delle Pecore e i relativi Tratturi. La Scuola affina la propria ricerca culturale organizzando, sempre più spesso, lezioni straordinarie con la presenza di Studiosi e Docenti esterni della Provincia ed extra regionali. Si coinvolgono altresì Associazioni, Scuole del Territorio, Parrocchie,

Nosocomi locali con spettacoli teatrali, balli tradizionali, poesie in vernacolo,

conferenze, allestimento di Presepi viventi e tradizionali in sede ed in

località tipiche del Centro Storico di Foggia. Sono stati realizzati

Seminari della durata di qualche mese sui temi del Carnevale, della Quaresima, di Pasqua e su costumi e Tradizioni di diversi paesi della

Capitanata (Troia, Accadia, San Marco in Lamis).

Purtroppo a causa della pandemia mondiale Covid-19, c’è stata una lunga sospensione di tutte le attività della scuola, con grande dispiacere degli organizzatori e degli iscritti, nonché delle figure istituzionali e dei semplici cittadini.

Statoquotidiano.it ha incontrato i maggiori promotori di questa iniziativa culturale, il Presidente Tannoia ed il segretario Raffaele Di Benedetto, pronti per la ripartenza delle attività, nel massimo rispetto delle norme sanitarie vigenti.

Il Presidente Antonio Tannoia, con grande disponibilità ed entusiasmo, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“La Scuola di Tradizioni ‘Università del Crocese’, in seno all’ex 1^

Circoscrizione ‘Arpi – Croci’ (Nord), continua a costituire una splendida

realtà ed è ormai considerata da tutti una lodevole iniziativa che

coinvolge i cittadini di Foggia sotto il profilo socio – culturale, i quali vorrebbero ritrovarsi sia per le interessantissime lezioni tenute dai

docenti, che per il semplice ma importante stare insieme e per sentirsi

vicini anche in questa situazione. Un vero e proprio presidio, un riferimento cittadino nel cuore di Candelaro, un quartiere che andrebbe valorizzato e sostenuto. Speriamo di poter ripartire quanto prima con le attività, nel rispetto di tutte le norme vigenti, abbiamo tanta voglia di ricominciare. Sarebbe un gesto simbolico di grande spessore permettere di svolgere attività culturali fondamentali per l’identità della nostra città”.

Inno Università del Crocese, scritto e cantato dal docente Antonio Buonpensiero, con l’orchestra della Scuola di Tradizioni. Video precedente alla pandemia Covid-19

A cura di Gianluigi Cutillo, 10 settembre 2021