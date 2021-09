Va a trovare il figlio in cantiere ma sbatte la testa: grave foggiano

Roma, 10/09/2021 – (chietitoday) E’ partito dalla provincia di Foggia, dove è residente, per andare a trovare il figlio a lavoro in un cantiere di un’abitazione privata a Roma. Area di lavoro dove però è scivolato sbattendo violentemente la testa in terra, tanto da essere trasportato d’urgenza in ospedale in prognosi riservata. A rimanere ferito un 72enne di Apricena.

La richiesta d’intervento ai soccorritori da un cantiere nella zona di Piana del Sole intorno alle 14:00 di ieri, dove il personale del 118 ha soccorso l’anziano trasportandolo con una emoraggia cerebrale al nosocomio di viale dell’Umanesimo. Intervenuti i carabinieri della stazione Roma Ponte Galeria hanno quindi ascoltato i testimoni ricostruendo l’accaduto. (chietitoday)