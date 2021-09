Violentata e rapinata in un parcheggio: arrestato 40enne del Foggiano

(ilpiacenza.it). Un uomo è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di violenza sessuale aggravata, rapina e lesioni. E’ sospettato di aver stuprato una donna, pochi giorni fa, tra le baracche nel parcheggio di viale Malta alle spalle della questura, e di averla anche derubata. La vittima, finita sotto choc in ospedale, si è poi rivolta alla polizia: nel giro di pochi giorni è stata firmata un’ordinanza di custodia cautelare in carcere che è stata eseguita nel tardo pomeriggio del 9 settembre. In carcere è finito un uomo di 40 anni originario della provincia di Foggia.

Ad occuparsi delle indagini sono stati gli agenti della squadra volanti e i colleghi della squadra mobile, non appena la donna – ultra 40enne – si è presentata per raccontare una vicenda agghiacciante.

Negli uffici di viale Malta ha spiegato di essere stata abusata da un uomo tra i ruderi fatiscenti della ex caserma Zanardi-Landi, il complesso nel posteggio di viale Malta, proprio alle spalle della questura, abbandonato al degrado da decenni e divenuto dimora di sbandati, tossici e senza tetto. I contorni della vicenda sono ancora oggetto di indagini da parte del pm Daniela Di Girolamo e degli agenti, che insieme anche alla polizia scientifica hanno subito effettuato un sopralluogo sul posto, trovando alcuni elementi che avrebbero confermato pienamente il terribile racconto fatto dalla donna. (ilpiacenza.it).