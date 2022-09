Manfredonia, Destination Marketing Awards 2022 Festival TERRE D’ACQUA

” La semplicità è la nota fondamentale di ogni vera eleganza ” Coco Chanel

La semplicità vince. Ieri 9 agosto 2022 si è svolta a Manfredonia presso l’anfiteatro Marina del Gargano la Destination Marketing Awards, con riconoscimenti a chi ha valorizzato le destinazioni territoriali turistiche dal Gargano a sud Italia, che vuole connettere il territorio al sapere, alla cultura e alla competenza, offrendo delle testimonianze e contributi che possono essere spunti per affrontare le sfide di questo presente cosi complesso. Questo, in sintesi, ha dichiarato il presidente della Fondazione Re Manfredi Michele De Meo, che nella sua semplicità, ha reso possibile uno spettacolo di vero interesse per il popolo di Manfredonia. La serata è stata condotta dal bravo Rocky Malatesta ed allietata dalle note comiche di Renato Ciardo figlio di Gianni Ciardo, che ha ereditato doti e passioni che gli consentono di muoversi tra teatro, cabaret e cinema d’autore.

Si sono distinti quest’anno:

Emma Taveri – assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Creatività di Brindisi

Premio “Destination marketing awards” per il Marketing territoriale

Massimo Manera – presidente del CdA della Fondazione “La Notte della Taranta”

Premio “Destination marketing awards” per lo Spettacolo e le politiche culturali

Nicola Tattoli fondatore dell’associazione “Pugliesi a Milano”

Premio “Destination marketing awards” per le Politiche giovanili e d’impresa

Sergio Venturino Comitato Vola Gino Lisa

Premio “Destination marketing awards” per l’Attivismo sociale

Alessandro Piva regista, sceneggiatore, produttore cinematografico

Premio “Destination marketing awards” per la Promozione turistica in video-telling

#SimonaPadalino e Rita Amatore – Associazione ParcoCittà

Premio “Destination marketing awards” per la Riqualificazione territoriale

Michele Galgano – Inchiostro di Puglia, community virtuale

Premio “Destination marketing awards” per la Promozione del brand Puglia

Nonostante “La semplicità non è una cosa semplice” ( Charlie Chaplin ) l’umiltà e la cultura del Presidente Michele De Meo ha fatto si che venisse fuori la vera bellezza e il successo della manifestazione “Festival Terre D’Acqua”.