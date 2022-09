Manfredonia. “Lo scarparo”, il film made in Puglia indipendente da non perdere

Nei mesi scorsi è stato fatto il casting per reperire i personaggi e le comparse utili per la realizzazione del film con piu di trencento persone in fila ai casting coinvolgendo tutta laprovincia . Perché sarà una pellicola fatta da manfredoniani e non solo un tuffo nel passato. Infatti, narra di un uomo del Sud che affronta la vita a braccia aperte nonostante malattia, sofferenza e povertà, facendo tutto per la sua famiglia, e partendo dal basso.