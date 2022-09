Meteo Puglia, stop all’afa: irrompe la tramontana, le previsioni

FOGGIA, 10/09/2022 – Ore contate per l’afa e il caldo di questi giorni. Venti che da domenica ruoteranno da nord, rinforzando durante la giornata. Afa spazzata via dal vento con conseguente calo termico agevolato da correnti Balcaniche più fresche in quota. Temperature che torneranno nella media stagionale, ma soprattutto termina l’umidità opprimente di queste ultime 48 ore. (meteopuglia in foto)