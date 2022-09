Puglia, ricatta ex amante di diffondere video hard: ai domiciliari

LECCE, 10/09/2022 – Ben 160 messaggi inviati al giorno per convincere l’amante storica a riallacciare il rapporto e il ricatto di diffondere video hard, come vendetta per la fine della relazione extraconiugale. Un 52enne di Copertino è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di stalking.

I carabinieri sono intervenuti dopo la denuncia della donna, stanca delle continue vessazioni che già nel 2018 erano costate all’uomo una prima condanna a 8 mesi di reclusione sempre per stalking. Ma il 52enne avrebbe continuato a perseguitare la vittima, con centinaia di telefonate al giorno, danneggiamenti all’auto, minacce di diffusione di video intimi. La donna sarebbe stata anche costretta ad accettare rapporti sessuali via chat, non voluti, per paura di subire ulteriori ritorsioni. (norbaonline)