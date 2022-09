Serie B, Cosenza-Bari 0-1. Mignani:”Ho visto un Bari padrone del campo”

(barinrete.it) Manfredonia, 10 Settembre 2022.

Michele Mignani sorride ed è visibilmente sodisfatto della vittoria del Bari a Cosenza. Un successo al culmine di una prestazione collettivo di spessore da tutti i punti di vista. Soprattutto tattici e di personalità: “Dobbiamo essere contenti – le parole del tecnico biancorosso ai microfoni di Telebari – . Qua non è facile giocare, anche a questi orari e temperature. Ho visto un primo tempo di equilibrio. Ci siamo difesi bene. Dopo il gol di Cheddira, capitato al momento più opportuno, nella ripresa abbiamo gestito meglio e fatto un buon possesso palla. Può succedere di sbagliare un rigore – dice riferendosi all’errore dal dischetto di Antenucci – . Siamo stati bravi a buttarci alle spalle i pericoli corsi nel primo tempo. Le gare sono fatte di inerzie emotive. Ho visto un Bari padrone del campo grazie a chi ha giocato e a chi è subentrato. Una partita non cambia il mondo. Questi punti ci danno entusiasmo e ci fanno lavorare bene in settimana. Vincere in B è sempre un’impresa”(barinrete.it)