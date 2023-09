Festa Patronale Zapponeta, domenica al via i festeggiamenti di Santa Maria: ecco gli ospiti

Zapponeta – Al via la Festa patronale a Zapponeta, in onore di Maria SS Madre di Misericordia. Come ogni anno, il Comitato Feste e l’Amministrazione hanno assortito un ricco programma di eventi, che a partire da stasera, 10 settembre 2023, daranno il via ad una quattro giorni di eventi liturgici e laici per onorare Patrona della piccola cittadina rivierasca.

Il calendario, infatti, prevede per domenica 10 settembre l’accensione delle luminarie in Piazza Aldo Moro, alla presenza del parroco, don Pasquale Paloscia, del Sindaco Vincenzo Riontino con l’Amministrazione comunale ed il Comitato organizzatore.

A seguire, spazio alla musica e al divertimento con il dj set in piazza.

Proprio il Sindaco Vincenzo Riontino, nel suo consueto messaggio ai cittadini scritto per i giorni della Festa, ha esortato la popolazione ad avere sempre memoria delle tradizioni, di cui i giorni della festa patronale sono quantomai prosperi ed a onorarli con orgoglio, avendo la consapevolezza che dalle radici è opportuno partire per guardare al futuro come una comunità vibrante e vogliosa di svilupparsi su tutti i fronti.

Giorno 11 settembre ci sarà tanto divertimento con musica e cabaret, per i quali gli organizzatori hanno puntato su nomi importanti come Viola Valentino e i comici televisivi di Zelig e Colorado, Bruce Ketta e Stefano Chiodaroli.

Il programma, poi, prevede la presenza del Vescovo della diocesi, mons. Moscone, per il giorno 12 settembre unitamente alla celebrazione della processione per le vie cittadine. A seguire, lo spettacolo dei fuochi pirotecnici.

Gran finale, dunque, per il 13 settembre, quando in piazza Aldo Moro si esibirà la cantante ex Matia Bazar, Silvia Mezzanotte.