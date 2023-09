Il primo Carnevale a Siponto di Re Manfredi – 40^ puntata

Il sole scendeva lentamente all’orizzonte, tingendo il cielo di sfumature di arancione e viola mentre le prime stelle cominciavano a brillare. Il vento, leggero e salmastro, sussurrava tra i rami degli ulivi secolari, portando con sé il profumo della terra.

Gli uccelli, appollaiati sui rami, cantavano le loro melodie ancestrali, riempiendo l’aria con un’armonia che sembrava provenire da tempi immemorabili. I gabbiani danzavano nell’aria, contornando le scogliere, mentre le onde del mare si infrangevano con foga sulla sabbia ferrosa, spruzzando schizzi di schiuma argentea.

Giovanni, noto come il Monte Santo, era una figura imponente nel crepuscolo, con i capelli grigi che ondeggiavano al vento e gli occhi che scrutavano l’orizzonte con saggezza. Era il capo rispettato del piccolo villaggio di Siponto, dove la tradizione e la pace regnavano sovrane. Aveva trovato la sua strada nella semplicità di quei luoghi, dove ogni giornata era una danza tra l’uomo e la natura.

Daniela, sua moglie, proveniva dal profondo sud, una donna forte e determinata che aveva attraversato terre sconosciute per amore. Il suo sorriso risplendeva come il sole del tramonto, e i suoi occhi raccontavano storie di coraggio e sacrificio. Insieme, Giovanni e Daniela erano una coppia che aveva abbracciato la bellezza della vita in questa remota parte di mondo, dove il tempo sembrava scorrere più lentamente e l’amore cresceva come le onde incessanti del mare che li circondava.

Il paese di Siponto si ergeva maestoso vicino la costa sabbiosa abbracciato dalle montagne verdi del Gargano. Le strade lastricate di ciottoli risplendevano sotto la luce delle lanterne che, in occasione del Carnevale, avevano assunto tonalità vivaci di rosso, verde e oro. Case di pietra e tetti si allineavano lungo le vie tortuose, creando un’atmosfera di autentica magia.

Il vento gelido di febbraio aveva ceduto il passo a una serata mite, con una brezza leggera che accarezzava le bandiere svolazzanti e faceva tintinnare i campanelli dei cavalli. La piazza centrale, illuminata da centinaia di candele e lanterne, era il cuore pulsante della festa. Bancarelle colorate si affollavano di cibi deliziosi e oggetti stravaganti mentre l’aria era pervasa da musiche festose suonate da artisti ambulanti.

Giovanni, il rispettato capo del villaggio, aveva invitato Luigi, noto come il Nobile, il valoroso capo della pattuglia di cento cavalieri, a partecipare a questa straordinaria festa. Edor, il migliore amico di Manfredi, era stato convocato insieme a Manfredi, e nessuno poteva dimenticare la presenza misteriosa di Sipontina Natanoi, la segreta sposa di Manfredi.

La serata prometteva gioia e divertimento, un’occasione in cui le maschere rendevano tutti irriconoscibili, cancellando le distinzioni sociali. Era il Carnevale, il momento in cui ogni abitante di Siponto poteva abbandonare gli obblighi della vita quotidiana per abbracciare il caos e la follia. Un proverbio latino, “semel in anno licet insanire,” diceva che una volta l’anno era lecito impazzire, e questa notte, il popolo di Siponto avrebbe fatto proprio questo, danzando tra le luci colorate e i suoni festosi, dimenticando per un istante i rigori della vita.

Tra le danze scatenate e l’atmosfera elettrizzante del Carnevale a Siponto, l’amore fioriva come i fiori in primavera. La piazza centrale era un tripudio di colori e suoni, con le luci che danzavano e le risate che echeggiavano nell’aria.

I cento cavalieri, temerari e audaci, si trovavano incantati dalle grazie delle Sipontine, le giovani donne che ballavano con grazia e leggiadria. Con occhi scintillanti e sorrisi affascinanti, queste donne avevano il potere di incantare persino i cuori più coraggiosi dei cavalieri. Tra una danza è un balletto ,nascevano occhiate e sguardi appassionati, mentre le parole dolci venivano sussurrate sotto il coperto della maschera.

Ma tra i cento cavalieri, c’era uno che non poteva lasciarsi coinvolgere nella danza frenetica. Edor, l’uomo dalla mente pensierosa, vagava tra le ombre, tormentato dai ricordi della notte in cui Federico II gli aveva confidato il suo segreto. Le parole del sovrano risuonavano nella sua mente come un eco persistente.

In quella notte, tra le mura silenziose del castello, Federico II aveva svelato un segreto antico e profondo, un segreto che aveva legato per sempre il destino di Edor a quello del regno. Le responsabilità e gli oneri di quel segreto pesavano sulle spalle di Edor come una corona d’oro, rendendolo estraneo alle effusioni romantiche della festa.

Mentre gli altri cavalieri si perdevano nella danza e nell’amore, Edor rimaneva un solitario pensatore, osservando il Carnevale con occhi che riflettevano il peso dei segreti e delle promesse fatte al sovrano. In quel momento di gioia e abbandono, lui era l’anello più debole della catena, destinato a portare con sé il peso di un segreto che avrebbe potuto cambiare il corso della storia.

Edor, l’uomo dalla mente profonda e riflessiva, possedeva una capacità straordinaria: l’arte dell’osservazione. La sua riservatezza gli permetteva di scrutare il mondo intorno a lui con occhi attenti, cogliendo ogni dettaglio apparentemente insignificante. Un semplice sguardo, un leggero gesto o persino una sottile variazione nel tono di voce non sfuggivano alla sua perspicacia.

Nelle notti silenziose, mentre gli altri si abbandonavano ai sogni e ai desideri, Edor meditava sulle relazioni e sui segreti che permeavano il mondo che lo circondava. Era come un confessore dei cuori, capace di leggere tra le righe delle emozioni umane.

Mentre la festa del Carnevale infiammava i sensi di tutti gli altri cavalieri, Edor rimaneva un osservatore silente, consapevole che dietro ogni maschera si nascondevano storie complesse e verità nascoste. La sua mente agiva con molte percezioni, in grado di rivelare il vero significato di gesti, parole e sguardi, mentre il peso del segreto che custodiva continuava a gravare sulle sue spalle.

Nessun dettaglio era troppo piccolo per sfuggire all’attenzione di Edor, e questa capacità lo aveva reso sia un uomo solitario che un confidente prezioso. Era l’anello mancante nel puzzle delle relazioni umane, un uomo che sapeva più di quanto avrebbe mai rivelato. La sua riservatezza era il suo più grande dono e, al tempo stesso, la sua più grande maledizione, mentre il mistero del segreto di Federico II continuava a circondarlo come un’ombra.