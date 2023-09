Luigi Le Noci: “Dove sono coloro che giudicano la caccia e che si spacciano per difensori della Natura?”

Manfredonia – “Sono un Cacciatore con la ‘C’ maiuscola, rispettoso delle leggi e del mondo che mi circonda. Rispetto l’ambiente e non lascio traccia neanche dei miei scarponi perché sono ospite della campagna e del bosco.

Quello che mi chiedo e dalle foto si vede tutto lo schifo e la merda che l’essere umano ed incivile lascia in ogni luogo“.

Così in una lettera a StatoQuotidiano.it il sig. Luigi Le Noci, Presidente dell’Arci Caccia di Manfredonia.

“Quando mi incammino nei terreni per respirare aria pulita, mi ritrovo spesso ad imbattermi con immondizia pericolosa per l’ambiente e di conseguenza per noi, per i nostri figli e per chi ci seguirà. Dove sono tutti coloro che giudicano la mia passione e che si spacciano per difensori dell’ ambiente e della natura? Sono nato cacciatore e me ne vanto per quello che mi è stato insegnato da chi mi ha preceduto. Prelevo i capi che il calendario venatorio mi indica e quindi non faccio razzie, ma quanti animali muoiono per l’ immondizia che c’ è in giro ? Qui non ci vuole Greta Thunberg per dirlo!”.

“Spero che la coscienza di qualcuno e di chi dovrebbe difendere l’ ambiente se ne ravveda”, conclude Luigi Le Noci, Presidente Arci Caccia Manfredonia.