Salvini visita il padiglione della Regione Puglia con Emiliano

Bari – Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha visitato nel pomeriggio il padiglione della Regione Puglia in Fiera intitolato “L’Europa ti cambia la vita”. Ad accoglierlo il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

Insieme hanno visitato la mostra “L’eredità di tremila anni di storia”, ospitata nel padiglione, che racconta tra passato presente e futuro, – anche con l’ausilio di visori multimediali – l’imponente patrimonio archeologico del museo MarTa con la Soprintendenza nazionale per il Patrimonio subacqueo di Taranto, e i progetti più significativi per l’attuazione del Piano Strategico Taranto Futuro Prossimo – coordinato dall’agenzia regionale Asset – che riguardano infrastrutture di mobilità, interventi di rigenerazione urbana, progetti per la transizione ecologica e ambientale e interventi previsti per i XX Giochi del Mediterraneo in programma nel 2026 a Taranto.

La mostra – presentata giugno a Bruxelles, nella sede del Parlamento Europeo – è visitabile sino a fine Fiera.

Successivamente il ministro Salvini, accompagnato anche dal direttore della Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia Rocco De Franchi, ha visitato anche il Fab Lab, uno spazio espositivo dedicato a spin-off innovativi del Politecnico di Bari e sostenuto dalla Regione Puglia.