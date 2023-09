Vitulano Drugstore Manfredonia, buon responso da Campobasso: 0-3 al CLN CUS Molise

Manfredonia – Allenamento congiunto particolarmente proficuo quello svoltosi al PalaUniMol di Campobasso tra CLN CUS Molise e Vitulano Drugstore Manfredonia sabato 9 settembre. Primo test per i molisani, secondo per i pugliesi dopo la trasferta ad Eboli. Rinnovati i rapporti di amicizia tra le due squadre che, proprio per rispetto dei princìpi dello sport, non si risparmieranno affatto come rivali nel girone B di Serie A2 Élite 2023/24.

Un incontro bilanciato, con le squadre che ancora devono oliare al meglio tutti gli ingranaggi ma cominciano a mostrare le loro qualità.

I sipontini, però, attualmente sembrano in condizione migliore. Sblocca la partita Wilmer Cabarcas: Ronaldo suola fintando un tiro, poi conclude con il mancino all’angolino opposto battendo il portiere avversario. Nel finale di primo tempo, palla di Daniele Zullo per Roberto Giampaolo che s’inserisce, segna e chiude la prima frazione di gioco sul raddoppio.

Nel secondo tempo, calcio di rigore per il CUS Molise parato da Simone Vallarelli che è presente anche sulla respinta. Poco dopo, assist di Ronaldo per il gol di Diohan Barbieri che chiude sullo 0-3.

Le due squadre si concedono, a partita finita, anche qualche minuto di allenamento con il portiere di movimento: il Vitulano Drugstore Manfredonia trova la rete nuovamente con Cabarcas e Barbieri.

Finalmente ci sarà anche un test casalingo: al PalaScaloria, mercoledì 13 settembre alle 20:00, arriva il CUS Foggia.

Il Vitulano Drugstore Manfredonia ringrazia il CLN CUS Molise per l’ospitalità e l’accoglienza.

CLN CUS MOLISE: Mazzaglia, Di Camillo, Mariano, Polisena, Turek, Ferrara, Di Stefano, Migliorini, Di Lisio, De Nisco, Bocca, Nathan, Quilez, Pazienza, Triglia, Sabia. All. Sanginario.

VITULANO DRUGSTORE MANFREDONIA: Glielmi, Vallarelli, Moura, Djelveh, Murgo, Zoppo, Zullo, Giampaolo, Barbieri, Moen, Ronaldo William Cabarcas, Colangelo, Ferrara. All. Ceppi.

ARBITRI: Griguolo e Borreca. Cronometrista: Veltre di Campobasso.

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Federico Guerra

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia