MANFREDONIA (FOGGIA) – L’Amministrazione Comunale ha avviato un piano tempestivo per il ripristino delle strade comunali che necessitano di interventi di manutenzione a seguito di danneggiamenti provocati da soggetti terzi.

Questi ultimi, avendo eseguito lavori di scavo, sono tenuti a garantire il completo rifacimento delle superfici stradali compromesse.

Nell’ambito dell’attività di monitoraggio, sono già state individuate alcune strade che richiedono un intervento immediato per il rifacimento della pavimentazione, ormai da tempo dissestata. Le strade in questione sono state oggetto di lavori di potenziamento e riqualificazione della rete elettrica a cura di E-Distribuzione, che, avendo concluso da tempo i propri interventi, si farà carico con sollecitudine del ripristino delle condizioni originarie delle carreggiate.

A partire da oggi 10 settembre, circa 30 strade saranno oggetto di interventi di ripristino e l’Amministrazione Comunale monitorerà con attenzione l’esecuzione dei lavori per garantire il rispetto degli standard di qualità.

Sulle seguenti strade saranno operati i ripristini del manto stradale esclusivamente nei tratti interessati dagli scavi già effettuati: Via Dante Alighieri, Via Canne (da via dei Gelsi a via Martin L. King), Viale Michelangelo, Via delle More, Piazza delle Mimose, Viale Mediterraneo, Viale L. Da Vinci, Riviera Acqua di Cristo, Via P. Togliatti, Via P. Nenni, Via De Gasperi, Via Cala del Fico, Via Calle del Porto, Via L. Ariosto, Viale Beccarini, Via Tenente Sinigaglia, Via Cap. Di Palma, Via Tenente Rosa, Via Peucezia, Via Sarnelli, Via Stanislao D’Aloè, Via Cristoforo Colombo, Via Ferdinando Magellano, Viale Adriatico, Via Vespucci, Via del Rosmarino, Viale dei Pini, Viale degli Oleandri e Viale degli Eucalipti.

A breve, seguirà una seconda ricognizione che interesserà ulteriori arterie stradali cittadine, anch’esse soggette a interventi simili, una volta conclusi i lavori di scavo previsti.

L’Amministrazione si scusa anticipatamente per eventuali disagi arrecati dai lavori, i quali si rendono necessari per garantire un maggiore decoro urbano e un miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale.

“Lavoriamo costantemente per monitorare lo stato delle strade comunali interessate da scavi effettuati da ditte private, al fine di garantire il pronto ripristino del manto stradale,” ha dichiarato l’Assessore alle Opere Pubbliche, Infrastrutture e Identità Territoriale, Francesco Schiavone.

“Un ringraziamento speciale va agli uffici tecnici comunali e alla neoinsediata V^Commissione (Lavori Pubblici – Turismo), presieduta dal consigliere Matteo La Torre, al quale auguro buon lavoro. Con lui e con tutti i consiglieri membri si è instaurata fin da subito una collaborazione proficua per la ricerca di soluzioni efficaci.”