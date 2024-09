FOGGIA – Salgono a due i fermi per le aggressioni al personale sanitario e ai vigilantes del pronto soccorso del Policlinico di Foggia.

E’ in carcere il 18enne arrestato per l’aggressione agli infermieri avvenuto l’altra notte, si tratta di C. P., figlio di F. P., un pregiudicato attualmente in carcere ed appartenente al clan Sinesi-Francavilla.

Si era presentato in pronto soccorso in uno stato evidente di ansia, probabilmente sotto effetto di sostanze stupefacenti.

E’ invece ai domiciliari R. B., 33 anni; ieri pomeriggio ha aggredito infermieri e vigilantes del pronto soccorso dopo aver portato nel nosocomio il padre per una visita.

E’ in corso invece l’indagine per l’aggressione modello Gomorra effettuata da un gruppo di Cerignola congiunto della ragazza 23enne Natascia Pugliese ricoverata da giugno scorso dopo un incidente stradale e deceduta giovedì scorso nell’ospedale di Foggia.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it