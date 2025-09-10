Alessandra Amoroso mamma, è nata Penelope Maria

“Quando sei nata c’era una luna bellissima. E anche lei era lì per te. Penelope Maria, 6/09/2025″. Così Alessandra Amoroso ha annunciato su Instagram la nascita della figlia, avuta con il compagno Valerio Pastore. “Grazie a tutte le persone che in questi mesi ci sono state accanto con attenzione e che mi hanno fatto vivere con serenità questa gravidanza – ha aggiunto la cantante -.

Grazie per i messaggi, sinceri e pieni d’affetto, per tutti i pensieri non scontati che mi e ci avete rivolto. Grazie infine alla nostra famiglia e ai nostri amici: si dice che per crescere un bambino ci voglia un villaggio e il tuo villaggio, Penny, trabocca già d’amore”.

Ad accompagnare il post alcune foto, una in controluce della piccola nella culla in ospedale; una in braccio al papà, una della luna e alcuni versi del brano di Jovanotti, Un mondo a parte: “Non come un addio, ma come un benvenuta, Benvenuta dentro alla mia vita, Entra e fanne tutto quello che vorrai”.

Nelle stories Amoroso ha rigraziato inoltre lo staff medico e infermieristico del San Filippo Neri, pubblicando alcune sue foto con il personale che l’ha assistita nel reparto di Ostetricia-Ginecologia e Neonatologia.

