Edizione n° 5820

BALLON D'ESSAI

CRONACA // Video rubati a Stefano De Martino, si indaga per revenge porn
10 Settembre 2025 - ore  15:03

CALEMBOUR

EREDITA' // Pippo Baudo, aperto il testamento: alla storica assistente quasi lo stesso lascito dei figli
10 Settembre 2025 - ore  14:50

Attualità // Alessandra Amoroso mamma, è nata Penelope Maria

NASCITA Alessandra Amoroso mamma, è nata Penelope Maria

L'annuncio della cantante su Instagram, con le prime foto

Alessandra Amoroso mamma, è nata Penelope Maria

ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Settembre 2025
Attualità // Il diavolo spettegola //

“Quando sei nata c’era una luna bellissima. E anche lei era lì per te. Penelope Maria, 6/09/2025″. Così Alessandra Amoroso ha annunciato su Instagram la nascita della figlia, avuta con il compagno Valerio Pastore. “Grazie a tutte le persone che in questi mesi ci sono state accanto con attenzione e che mi hanno fatto vivere con serenità questa gravidanza – ha aggiunto la cantante -.

Grazie per i messaggi, sinceri e pieni d’affetto, per tutti i pensieri non scontati che mi e ci avete rivolto. Grazie infine alla nostra famiglia e ai nostri amici: si dice che per crescere un bambino ci voglia un villaggio e il tuo villaggio, Penny, trabocca già d’amore”.

Ad accompagnare il post alcune foto, una in controluce della piccola nella culla in ospedale; una in braccio al papà, una della luna e alcuni versi del brano di Jovanotti, Un mondo a parte: “Non come un addio, ma come un benvenuta, Benvenuta dentro alla mia vita, Entra e fanne tutto quello che vorrai”.

Nelle stories Amoroso ha rigraziato inoltre lo staff medico e infermieristico del San Filippo Neri, pubblicando alcune sue foto con il personale che l’ha assistita nel reparto di Ostetricia-Ginecologia e Neonatologia.

Lo riporta l’ANSA

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

