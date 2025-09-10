Cerignola, furto d’auto in pieno giorno: ladri intercettati dalle forze dell’ordine

CERIGNOLA – Paura oggi a Cerignola per un episodio di furto d’auto avvenuto intorno all’ora di pranzo in via Mestre. Le immagini girate da un automobilista presente sul posto mostrano due persone incappucciate mentre tentano di sottrarre una Mercedes, tra urla e momenti di concitazione.

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi si sarebbero dati alla fuga immediata dopo il colpo. Tuttavia, le forze dell’ordine sono riuscite a intercettare l’auto rubata a pochi chilometri dalla città. Nonostante l’intervento, i responsabili sarebbero riusciti a far perdere le proprie tracce.

L’episodio riaccende i riflettori sul fenomeno dei furti d’auto a Cerignola, che continua a destare preoccupazione tra i cittadini e le autorità locali. La Polizia sta indagando per identificare i responsabili e ricostruire nel dettaglio la dinamica del furto. Le immagini raccolte dai testimoni saranno fondamentali per le indagini, mentre la comunità resta in apprensione, chiedendo maggiori controlli e strategie di prevenzione per contrastare questi episodi in città.