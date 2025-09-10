Edizione n° 5820

10 Settembre 2025

10 Settembre 2025

Home // Cronaca // Continuità didattica negata agli alunni con disabilità: protesta dei docenti foggiani

DISABILITA' Continuità didattica negata agli alunni con disabilità: protesta dei docenti foggiani

Un nuovo anno scolastico che avrebbe dovuto iniziare all’insegna della stabilità rischia invece di trasformarsi in un percorso ad ostacoli

Concorso docenti 2025: calendario delle prove scritte

Concorso docenti 2025: calendario delle prove scritte - Fonte: donna moderna

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
10 Settembre 2025
Cronaca // Foggia //

Un nuovo anno scolastico che avrebbe dovuto iniziare all’insegna della stabilità rischia invece di trasformarsi in un percorso ad ostacoli per molti alunni con disabilità e le loro famiglie. Il Bollettino 0 pubblicato lo scorso 29 agosto ha infatti escluso numerosi docenti di sostegno già in servizio nell’anno scolastico 2024/2025, sebbene aventi diritto alla conferma sullo stesso posto. Una decisione che appare in contrasto con il principio di continuità didattica sancito dalla Legge 104/1992, pilastro delle tutele per gli studenti più fragili.

Le conseguenze si sono manifestate immediatamente: in molte scuole gli alunni inizieranno le lezioni senza poter contare sugli stessi insegnanti con cui avevano costruito un percorso di fiducia e stabilità. Altri si troveranno di fronte a nuove figure, costretti a ricominciare da capo un processo di relazione e apprendimento che, per chi vive una condizione di disabilità, richiede tempi lunghi e delicati. La perdita di riferimenti educativi ed emotivi consolidati rappresenta per queste famiglie un danno enorme, difficilmente riparabile.

A rendere ancora più grave la vicenda è la successiva pubblicazione delle disponibilità dell’8 settembre: posti che avrebbero dovuto essere assegnati in continuità ai docenti già presenti sono stati invece attribuiti a colleghi con punteggi e posizioni in graduatoria inferiori. Una scelta che solleva non solo dubbi sulla correttezza delle procedure, ma anche un senso di frustrazione tra insegnanti e famiglie, che denunciano disparità di trattamento e mancanza di trasparenza.

«Ci viene chiesto di costruire un’alleanza educativa tra scuola e famiglia – spiega una madre coinvolta – ma come possiamo farlo se ogni anno ci troviamo davanti a persone nuove, costretti a ricominciare tutto da zero?». La testimonianza fotografa con chiarezza il sentimento diffuso: dietro i numeri delle graduatorie ci sono storie di bambini e ragazzi che rischiano di vedere compromesso il loro diritto allo studio e alla piena inclusione.

La normativa, ricordano le associazioni, tutela esplicitamente il principio di continuità per gli alunni con disabilità, proprio per evitare i danni di frequenti avvicendamenti. Eppure, la gestione delle assegnazioni sembra contraddire questa garanzia, mettendo in secondo piano l’interesse primario degli studenti.

Docenti e famiglie chiedono ora con forza la riformulazione delle nomine e la correzione degli errori evidenti, affinché vengano ripristinate condizioni di equità e rispetto della legge. La richiesta non è solo di ordine sindacale, ma riguarda il cuore stesso della missione educativa: garantire agli alunni più fragili stabilità, fiducia e un percorso di crescita coerente.

A cura di Giovanna Tambo.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

