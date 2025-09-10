Edizione n° 5820

Home // Foggia // Regionali, IdM Puglia: “Con la forza delle idee contro la crisi delle ideologie”

POLITICA Regionali, IdM Puglia: “Con la forza delle idee contro la crisi delle ideologie”

Il movimento sottolinea la necessità di superare sterili polemiche sui candidati

Elezioni regionali 2025, IdM Puglia: “Con la forza delle idee contro la crisi delle ideologie”

ph virgilio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Settembre 2025
Foggia // Politica //

FOGGIA – Italia del Meridione (IdM) Puglia si prepara a entrare ufficialmente nella competizione per le elezioni regionali 2025. L’associazione politica annuncia il proprio impegno “insieme a chi condivide le priorità e il programma per la Puglia”, puntando a tradurre in azione concreta visioni e progetti per lo sviluppo del territorio e la riduzione dei divari socio-economici. “Non saremo spettatori, ma attori in campo – dichiara Pasquale Cataneo, referente regionale di IdM Puglia – con chi, come noi, crede in un Mezzogiorno diverso, equo e capace di offrire le stesse opportunità a tutti i cittadini”.

L’obiettivo è chiaro: sostenere con maggiore efficacia i territori più in ritardo di sviluppo e rafforzare le comunità locali attraverso politiche concrete e partecipate. Il movimento sottolinea la necessità di superare sterili polemiche sui candidati e di concentrare le energie su macrotemi strategici per la Puglia: territorio ed equità, salute e welfare, sviluppo e ambiente, infrastrutture e servizi, giovani, donne e imprese, competenza e innovazione, cultura, turismo e università. “La Puglia ha bisogno dei suoi cittadini e delle sue imprese per ripartire – aggiunge Cataneo – e solo ridando valore ai territori, rispettando le peculiarità di ciascuno, si potrà migliorare sanità, economia, occupazione e qualità della vita in tutta la regione”.

IdM Puglia denuncia inoltre la persistenza di criticità strutturali, come la crisi idrica, considerata emblematicamente rappresentativa di un approccio finora insufficiente e non risolutivo da parte delle istituzioni regionali. L’associazione invita alla partecipazione attiva e al dialogo programmatico, affinché la Puglia possa diventare un volano di sviluppo per il Mezzogiorno e per l’Italia intera, riducendo le disuguaglianze tra territori urbani e aree interne.

“Per noi la politica è passione, impegno e responsabilità quotidiana – conclude Cataneo – e siamo pronti a camminare insieme a chi, in ogni piazza e in ogni strada, vorrà condividere un percorso fondato su sinergia ed equità, per una Puglia più giusta e attrattiva”.

