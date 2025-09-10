Facciorusso: "Pista d'atletica da 400 metri? Siamo seri. Come lo sport può ripartire a Manfredonia"

Manfredonia, settembre 2025 – In una nuova puntata di “Signore e Signori si nasce (ma non si diventa!)”, il professor Rosario Faccorusso, ex calciatore e docente universitario, ha affrontato i nodi irrisolti dello sport cittadino, anche replicando ad alcune dichiarazioni del consigliere delegato allo sport, Giuseppe Mangano, rilasciate lo scorso 21 agosto.

La questione della pista di atletica

Secondo Faccorusso, alcune affermazioni emerse nelle precedenti interviste contengono imprecisioni: «Non si può parlare di 400 metri quadri per la costruzione di una pista d’atletica, è un errore madornale. Attorno alla piscina comunale, al massimo, si sarebbe potuta realizzare una pista “da joystick”, non un impianto vero».

Il docente propone di riprendere in mano il progetto dell’area Scaloria, dove negli anni ’70 era stato ipotizzato un campo di calcio:

«Una pista di atletica lassù è ancora possibile, se ci mettiamo a lavorare seriamente. Il palazzetto richiederebbe uno sforzo maggiore, ma dal 2026, quando dovrebbe terminare il blocco del bilancio, si potrà ragionare in prospettiva. Bisogna puntare a finanziamenti, anche in vista dei fondi per il 2032».

Polivalente, Senior Park e strutture abbandonate

Altro punto critico riguarda la copertura del Polivalente:

«Dire che non è nostra è sbagliato. È della città e quattro istituti scolastici sono senza palestra da quattro anni. Cosa abbiamo fatto? Solo telefonate? Servono proteste concrete verso la Provincia».

Sul Senior Park, invece, lancia un allarme: «Se non lo aprono subito, l’erba ormai ha invaso l’area e serviranno altri lavori».

Progetti ereditati e mancanza di risultati

Faccorusso sottolinea come diversi impianti (campetto di via Ortosdanga, palestra della Croce, Senior Park) derivino da progettazioni di giunte precedenti: «L’attuale amministrazione, per lo sport, non ha ancora ottenuto nulla di concreto».

L’appello al sindaco Lamarca

Pur ribadendo di non avere nulla di personale contro Mangano, il professore si rivolge direttamente al primo cittadino:

«Il sindaco deve dire chiaramente cosa vuole fare degli impianti Scaloria. Non a me, ma alla città».

E aggiunge: «Una vera cittadella dello sport non serve costruirla da zero: esistono già gli impianti Salvemini, con spazi e strutture da recuperare».

Inclusione e accessibilità

Tema centrale per Faccorusso è l’inclusione: «Non basta regalare una carrozzina a un ragazzo, serve un progetto che tolga i giovani dalla strada. Le famiglie con due o tre figli non possono sostenere i costi di tutte le attività. Bisogna aprire le palestre comunali, creare voucher, pensare a chi ha meno possibilità».

La proposta: una commissione di esperti

Faccorusso propone di rilanciare un comitato consultivo composto da insegnanti di educazione fisica, dirigenti scolastici e rappresentanti delle società sportive:

«Una commissione di 10-12 persone competenti che resti in carica per il quadriennio olimpico, affiancando l’assessore o il consigliere di turno. La politica deve fare un passo indietro».

Per il docente, non si può attendere passivamente i fondi del 2032: «Quando arrivano, sono già stati assegnati. Bisogna muoversi in anticipo, sfruttando anche le aderenze politiche. Le risorse vanno usate solo per gli impianti sportivi».

«Si deve fare di più»

Concludendo, Faccorusso richiama il sindaco Lamarca alla responsabilità: «In campagna elettorale la colonna sonora era Sogna ragazzo sogna. Ora va cambiata: Si può fare di più. Anzi: si deve fare di più. Lo sport è inclusione e Manfredonia non può più restare ferma».