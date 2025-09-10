Grano duro, Coldiretti Puglia: “Prezzi in caduta libera minacciano la sopravvivenza delle aziende”

FOGGIA – Nuovo colpo al settore cerealicolo pugliese: il prezzo del grano duro è sceso di altri 10 euro a tonnellata, portando il pagamento agli agricoltori a 280 euro a tonnellata, oltre venti euro in meno rispetto allo scorso anno, nonostante una produzione sotto la media. La conferma arriva dall’Ismea, che ha ribadito le stime iniziali di Coldiretti e Cai – Consorzi Agrari d’Italia, nettamente inferiori alle previsioni ottimistiche diffuse da industriali e realtà collegate.

La provincia di Foggia, primato nazionale per superficie coltivata a cereali e responsabile del 20% della produzione italiana di grano duro, registra risultati particolarmente deludenti. La siccità ha determinato un calo produttivo di almeno il 20% rispetto al consueto potenziale, mentre i costi di coltivazione raggiungono i 1.200 euro ad ettaro. “Il ribasso dei prezzi mette a rischio la sopravvivenza di 38mila aziende cerealicole pugliesi”, denuncia Coldiretti Puglia. L’attuale campagna di raccolta, pur caratterizzata da alta qualità e quantità ridotta, viene minacciata dal crollo dei prezzi, aggravato dall’importazione massiccia di grano straniero.

Nei primi quattro mesi del 2025, le importazioni di grano sono aumentate del 28%, con quelle dal Canada raddoppiate (+104%), secondo i dati Istat e Commissione Ue. L’arrivo massiccio di prodotto estero coincide spesso con il periodo di raccolta nazionale, provocando un’ulteriore pressione al ribasso sui prezzi. “Si tratta di grano coltivato con modalità vietate in Europa, come il trattamento pre-raccolta con glifosato adottato in Canada”, aggiunge Coldiretti.

La caduta dei prezzi colpisce anche la Borsa merci di Foggia, punto di riferimento per le quotazioni regionali. A luglio il grano duro ha perso un ulteriore 6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e 15% rispetto a febbraio 2025. Secondo Coldiretti, il fenomeno delle importazioni selvagge accentua un trend consolidato negli ultimi anni, con Paesi come Canada, Turchia e Russia che inondano il mercato italiano, comprimendo i prezzi del prodotto nazionale.

L’allarme è chiaro: senza interventi concreti per tutelare i produttori locali, la campagna di raccolta e l’intero comparto rischiano di subire danni irreversibili, mettendo a rischio un settore strategico per l’economia pugliese e italiana.