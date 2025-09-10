L’arte come nuovo asset: nasce Art-Assets Exhibition

Nel 2025 debutterà la prima edizione di Art-Assets Exhibition, un evento che promette di ridefinire il rapporto tra arte, lusso e investimento. Ideato e promosso da Watanabe & Kitamura Investments, il progetto unisce la dimensione estetica e simbolica delle opere d’arte con una visione strategica di lungo periodo, aprendo a collezionisti e investitori un canale esclusivo di crescita patrimoniale e culturale.

Il cuore pulsante di questa prima edizione sarà “Silent Supernova”, una scultura in alabastro valutata un milione di euro. Non un’opera qualunque, ma una creazione attorno alla quale già si alimenta una vera e propria leggenda: chi l’ha vista racconta di un magnetismo ipnotico, di una luce capace di trasformare l’ambiente circostante e di una presenza che sfugge alle categorie tradizionali della percezione estetica. Il suo svelamento, previsto in un momento preciso della serata inaugurale, sarà riservato a una ristretta cerchia di ospiti selezionati, in un contesto curato per esaltare ogni dettaglio.

Accanto a “Silent Supernova”, la mostra presenterà altre 17 opere originali, realizzate con materiali nobili come marmo di Carrara, quarzite e arenaria. Il valore complessivo stimato del corpus raggiunge i 5 milioni di euro, e ogni scultura è concepita come asset strategico: resistente alle fluttuazioni del mercato, destinato a una rivalutazione stimata tra il 10 e il 15% annuo e accompagnato da certificazioni di autenticità e sistemi di protezione avanzati.

Un evento esclusivo per una community globale

L’Art-Assets Exhibition non sarà una mostra tradizionale, ma un appuntamento riservato e su invito. A Londra convergeranno collezionisti, investitori e figure di spicco del panorama culturale provenienti da Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Qatar e Cina. L’obiettivo è duplice: offrire un’esperienza immersiva e creare un laboratorio internazionale di valorizzazione dell’arte come bene patrimoniale, dove l’acquisto di un’opera diventa anche una scelta di posizionamento strategico.

Per gli investitori, il progetto offre diverse modalità di partecipazione. È possibile entrare come soci di capitale, con quote a partire da 50.000 euro, beneficiando di utili proporzionali alle vendite, sponsorizzazioni e rivalutazioni patrimoniali. La struttura societaria garantisce trasparenza e tutela legale attraverso la creazione di una nuova società dedicata, Nobilis Art Ltd, registrata nel Regno Unito.

Prevendita e ritorni strategici

Una delle innovazioni più interessanti riguarda la strategia di prevendita. Gli investitori potranno acquisire fino a sei opere prima dell’evento, con uno sconto del 30% rispetto al listino ufficiale, generando così un margine immediato di plusvalenza. Le opere resteranno comunque esposte fino alla fine della mostra, garantendo visibilità e prestigio ai proprietari. Due le strade aperte a chi aderisce: mantenere le opere in collezione, beneficiando della rivalutazione nel tempo, oppure affidarle alla gestione di WKI per la rivendita sul mercato internazionale. In entrambi i casi, l’investitore potrà contare su un team curatoriale e commerciale esperto, capace di massimizzare il valore di ogni acquisizione.

L’arte come asset del futuro

Art-Assets Exhibition non è un’iniziativa isolata, ma l’inizio di un percorso. Ogni anno verranno selezionati nuovi artisti e opere ad alto potenziale, con un effetto moltiplicativo sul valore del portafoglio. Parallelamente, si svilupperanno tappe internazionali, sponsorizzazioni corporate e partnership museali, consolidando il brand come piattaforma di riferimento per il connubio tra arte e investimento.

In un contesto globale in cui i mercati finanziari tradizionali sono sempre più soggetti a volatilità, l’arte si afferma come un bene rifugio alternativo, capace di unire rendimento economico, prestigio culturale e valore simbolico. Per questo motivo, Art-Assets Exhibition non è soltanto un evento artistico, ma un nuovo paradigma: l’arte intesa come patrimonio, come strumento di posizionamento strategico e come forma di investimento destinata a durare.