Edizione n° 5820

BALLON D'ESSAI

10 Settembre 2025 - ore  15:03

CALEMBOUR

10 Settembre 2025 - ore  14:50

Home // Manfredonia // Manfredonia, 200mila euro di correzioni al bilancio 2025

BILANCIO Manfredonia, 200mila euro di correzioni al bilancio 2025

La modifica riguarda le cosiddette “partite di giro” e le operazioni in conto terzi, strumenti contabili che non incidono sull’equilibrio complessivo

Manfredonia, 200mila euro di correzioni al bilancio 2025

ph Domico La Marca FB

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
10 Settembre 2025
Manfredonia // Politica //

Con la determinazione n. 1615, adottata oggi presso Palazzo di Città, il dirigente del Settore I – Risorse Umane e Sviluppo Economico, Tommaso Gioieni, ha approvato una variazione al bilancio comunale ai sensi dell’articolo 175, comma 5-quater, lettera e) del D.Lgs. 267/2000.

La modifica riguarda le cosiddette “partite di giro” e le operazioni in conto terzi, strumenti contabili che non incidono sull’equilibrio complessivo del bilancio ma servono ad adeguare le previsioni di entrata e spesa.

Nel dettaglio, sono stati incrementati di 200mila euro sia lo stanziamento in entrata (titolo 9, tipologia 100, categoria 99, capitolo PEG 1242) sia quello in spesa (titolo 7, missione 99, programma 01, capitolo PEG 7170).

La variazione si colloca all’interno del Bilancio di previsione 2025-2027, approvato dal Consiglio comunale il 3 marzo scorso, e del Piano esecutivo di gestione deliberato dalla Giunta il 6 marzo.

A cura di Michele Solatia.

1 commenti su "Manfredonia, 200mila euro di correzioni al bilancio 2025"

  1. Evviva evogl ad aumente a mnezz ed il popolo di pecoroni che paga facendo po’ ure la fila alla c&c se noi fossimo almeno la metà di come sono i francesi in Italia cambierebbero tante cose perché lat fanno imbrugl al comune è i fessi vanno ha pagare .

Lascia un commento

