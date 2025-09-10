Edizione n° 5820

10 Settembre 2025 - ore  15:03

10 Settembre 2025 - ore  14:50

Home // Manfredonia // Manfredonia Festival 2025: affidato l’incarico per il “Manfredonia Special Dinner”. 20mila euro in totale

INCARICO Manfredonia Festival 2025: affidato l’incarico per il “Manfredonia Special Dinner”. 20mila euro in totale

Il “Manfredonia Special Dinner” si svolgerà il 20 settembre 2025 presso il Porto Vecchio e l’area antistante il Castello

manfredonia alto, ph nuzziello

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Settembre 2025
Manfredonia // Politica //

Con determinazione dirigenziale n. 1614 del 5 settembre 2025, il Comune di Manfredonia ha formalizzato l’affidamento dell’incarico per la realizzazione dell’evento “Manfredonia Special Dinner”, appuntamento inserito nel cartellone del Manfredonia Festival – Edizione 2025.

L’atto, adottato dalla dirigente del Settore II – Servizi Demografici, Cultura e Promozione Turistica, dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda, dà esecuzione a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 19 giugno 2025, relativa all’approvazione del programma estivo “Operazione Estate”, per un importo complessivo di € 174.095,00.

Il “Manfredonia Special Dinner” si svolgerà il 20 settembre 2025 presso il Porto Vecchio e l’area antistante il Castello. Si tratta di una cena-evento sul molo “Ciambò”, concepita come esperienza “slow” e sostenibile, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze gastronomiche locali e lasciare un impatto positivo sul territorio.

L’organizzazione dell’evento è stata affidata, tramite procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 36/2023, alla società Studio 360 srl (con sede a Molfetta, BA), sulla base di un preventivo pari a € 20.000,00 IVA compresa. Il corrispettivo riconosciuto è di € 16.393,44 oltre IVA.

La spesa complessiva è stata impegnata sul bilancio comunale 2025, così ripartita: € 15.000,00 sul Cap. PEG 3818; € 5.000,00 sul Cap. PEG 4820.

L’affidamento è avvenuto tramite la piattaforma Traspare, con acquisizione del CIG B826B31D04. Il provvedimento attesta la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di bilancio e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. È stata inoltre verificata l’assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente.

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda. La determinazione è pubblicata sull’Albo Pretorio online del Comune di Manfredonia per 15 giorni consecutivi, nel rispetto della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013).

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

