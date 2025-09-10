Manfredonia, 'Noi Moderati': costituito il primo esecutivo cittadino

Il movimento Noi Moderati consolida la propria presenza in città con la costituzione del primo esecutivo cittadino, pronto a operare concretamente sul territorio. Il direttivo locale sarà chiamato a dare risposte ai cittadini insoddisfatti della politica locale e regionale, proponendosi come alternativa seria, credibile e determinata in vista delle prossime sfide elettorali.

Il gruppo cittadino è guidato da Nicola Morano, coordinatore cittadino e vicecoordinatore provinciale, affiancato da Mirella La Torre, vicecoordinatore cittadino, e dai membri Paolo Caputo, Matteo Robustella, Pietro Nevola, Vincenzo Di Staso, consigliere comunale di Noi Moderati, Mary Fabrizio, responsabile politiche familiari e membro del direttivo provinciale, e dai tre manfredoniani Antonella Lauriola, Anna Trotta e Gianni Sventurato, già presenti nel direttivo regionale.

La costituzione dell’esecutivo segue l’elezione per acclamazione di Luigi Morgante a segretario regionale pugliese, avvenuta alla presenza dei deputati Alessandro Colucci e Saverio Romano e del leader del partito Maurizio Lupi, che ha ribadito l’impegno di Noi Moderati per le prossime elezioni regionali.

La presenza di ben cinque dirigenti già attivi in ruoli provinciali e regionali conferma il forte radicamento del movimento a Manfredonia. La sede cittadina, situata in via delle Cisterne, è aperta a tutti i cittadini interessati a contribuire attivamente al percorso di crescita e rilancio della città.