Messina, arrestati tre manifestanti per gli scontri al “Carnevale No Ponte”

MESSINA – Nella tarda serata di ieri la DIGOS di Messina, con il supporto delle omologhe di Napoli, Bari e Varese, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone, due residenti a Bari e una in provincia di Varese.

Il provvedimento, emesso dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Messina su richiesta della locale Procura Distrettuale, è legato agli episodi di violenza verificatisi durante la manifestazione “Carnevale No Ponte”, regolarmente autorizzata e svoltasi lo scorso 1° marzo a Messina.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la protesta è degenerata in una serie di azioni violente contro le forze dell’ordine: lancio di sassi, bottiglie di vetro, fumogeni e bombe carta. Il momento più grave si sarebbe consumato quando un sovrintendente della Polizia di Stato è stato aggredito da un gruppo di manifestanti: dapprima assalito, poi – una volta a terra – colpito con calci da due persone travisate con costumi di carnevale, rispettivamente da “Scheletro” e da “Lucertola”, in violazione delle prescrizioni imposte dalla Questura.

Un secondo agente ha riportato lesioni durante le operazioni di identificazione, colpito – secondo gli investigatori – dal terzo arrestato. L’indagine, coordinata dalla Procura di Messina, è stata resa complessa dal danneggiamento di alcune telecamere di videosorveglianza cittadina, avvenuto nel corso della stessa manifestazione. Gli investigatori sono comunque riusciti a risalire ai presunti responsabili grazie a un paziente lavoro di incrocio tra filmati e fotografie raccolti sul posto.

Ai tre indagati vengono contestati, in concorso, i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni gravissime, danneggiamento, deturpamento e minaccia, aggravati dall’uso di armi improprie e dal contesto di pubblica manifestazione.