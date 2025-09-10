Il futuro del Milan potrebbe cambiare radicalmente: secondo fonti vicine al club, Gerry Cardinale sarebbe in trattativa con la famiglia Steinbrenner, proprietaria dei New York Yankees, per la possibile cessione della società rossonera. L’operazione, se confermata, rappresenterebbe uno degli affari più rilevanti degli ultimi anni nel calcio italiano.

Il piano degli Steinbrenner

Secondo il giornalista Carlo Pellegatti, gli Steinbrenner punterebbero a prendere il controllo del Milan saldando il debito del club con Elliott Management. In pratica, si tratterebbe di un subentro finanziario attraverso il pagamento del loan to vendor, il prestito con cui Cardinale, tramite RedBird Capital Partners, aveva acquistato il club.

Tempistiche e complessità dell’operazione

Nonostante l’entusiasmo dei tifosi, l’operazione è estremamente complessa e richiede tempi lunghi per la definizione di tutti gli aspetti tecnici e legali. Pellegatti evidenzia come, sebbene le intenzioni siano chiare, i dettagli della trattativa potrebbero ritardare il passaggio di proprietà.

Prospettive per il Milan

L’arrivo di una famiglia con esperienza sportiva e capacità di gestione a livello internazionale come quella degli Yankees potrebbe garantire al Milan stabilità finanziaria e una visione a lungo termine. La nuova proprietà potrebbe concentrarsi non solo sugli investimenti economici, ma anche sul rilancio globale del brand Milan e sulla costruzione di una squadra competitiva sia in Italia che in Europa.

Dopo la gestione Elliott e il breve periodo sotto RedBird, il club potrebbe così entrare in una fase di rilancio e consolidamento, con l’obiettivo di riportare il Milan ai vertici del calcio europeo e di garantire continuità a livello societario e sportivo.

Lo riporta chiamarsibomber.com.