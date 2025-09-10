Musica Civica presenta la stagione 2025-2026: concerti, talenti emergenti e progetti

FOGGIA – L’Associazione Musica Civica, da oltre quindici anni punto di riferimento per il panorama musicale e culturale della provincia, svela il cartellone della stagione 2025-2026, ricco di eventi pensati per un pubblico eterogeneo, dai melomani ai più giovani studenti. La programmazione prevede quattro rassegne principali, decine di appuntamenti tra musica, danza e cultura, con protagonisti artisti locali e internazionali. “Il nostro obiettivo – spiega il presidente Dino De Palma – è rendere la cultura accessibile e coinvolgente, offrendo spazi di crescita e formazione per le nuove generazioni e valorizzando talenti emergenti”.

La stagione si apre con la XVI edizione di “Musica Civica – Conversazioni tra suoni e parole”, dal 5 ottobre al 21 dicembre. Otto domeniche dedicate a musica e cultura vedranno esibirsi nomi di rilievo internazionale come Raphael Gualazzi in trio, il violinista Alessandro Quarta con “I 5 elementi”, Ermal Meta, la ballerina giapponese Yuriko Nishihara, Dee Dee Bridgewater con il suo quartetto tutto al femminile, Moni Ovadia con Giovanna Famulari, le Div4s con l’Orchestra della Magna Grecia diretta da Roberto Molinelli e il Balletto di Roma con uno spettacolo dedicato ad Astor Piazzolla. La rassegna prevede anche incontri con relatori di spicco come Aldo Cazzullo, Giorgio Volpi, Gaetana Natale e Edoardo Prati.

Le prevendite per gli abbonamenti sono aperte fino all’11 settembre al botteghino del Teatro Giordano, e dal 12 settembre online su Vivaticket e presso i punti vendita abilitati. I prezzi variano da 90 a 130 euro, mentre i biglietti singoli saranno disponibili dal 20 settembre (da 15 a 33 euro).

Nei mesi di novembre e dicembre, presso la Sala Fedora del Teatro Giordano, prenderà il via la terza edizione di “Young”, rassegna dedicata ai giovani talenti dei Conservatori di Musica “Umberto Giordano” di Foggia e “Niccolò Piccinni” di Bari. Solisti e gruppi si alterneranno in quattro serate di grande virtuosismo, con programmi solistici e cameristici di alto livello. A marzo 2026, torna “Musica di classe”, il progetto didattico destinato alle scuole primarie e secondarie di primo grado di Foggia, con dieci lezioni-concerto che coinvolgeranno oltre 500 studenti, offrendo un approccio interattivo e coinvolgente alla musica.

La stagione si chiuderà ad aprile e maggio con “Spritz-ziamo Musica”, quattro appuntamenti nell’Auditorium Santa Chiara, dove concerti dal jazz al pop, dalla musica etnica alla classica saranno accompagnati da aperitivi, creando un’esperienza conviviale e culturale unica. “Siamo orgogliosi del ruolo di Musica Civica per la città di Foggia – sottolinea la sindaca Maria Aida Episcopo – per la qualità artistica e culturale delle proposte e per la capacità di creare momenti di riflessione e intrattenimento per tutti”. L’assessora alla Cultura, Alice Amatore, evidenzia inoltre l’importanza del sostegno istituzionale e della collaborazione con partner privati per garantire una stagione di alto livello.

La programmazione 2025-2026 gode del patrocinio del Comune di Foggia, del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, e del contributo di numerosi partner e sponsor tra cui Hergo Renewables S.p.A. (Plenitude 65%, Infrastrutture S.p.A. 35%), Fondazione dei Monti Uniti, Capobianco – Macchine per l’agricoltura, Capobianco Organic Farm e Banca Mediolanum. L’iniziativa è inoltre cofinanziata dall’Unione Europea, dalla Repubblica Italiana e dal PO Puglia 2014-2020.