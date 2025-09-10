Padre Pio e Mussolini: lo scoop di "Di Più" tra storia e devozione

SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) – Lo scoop è del settimanale nazionale Di Più, il prestigioso rotocalco prima diretto dal mitico Sandro Mayer e, dopo la sua morte, dal suo storico vice Osvaldo Orlandini. Sul n. 36/2025, alle pagine 36, 37 e 38, è pubblicato un servizio a firma di Elettra Solero con fotografie del foggiano Giuseppe Saldutto, che negli anni ’90 conobbe di persona Romano Mussolini, figlio del celebre politico del ventennio fascista assassinato a conclusione di quel ciclo storico.

Dall’inchiesta emerge anche una corrispondenza epistolare tra il Duce e Padre Pio, che avrebbe spinto Mussolini a risarcire i danni causati in precedenza dagli “scomunicati” Cavour e Vittorio Emanuele II, i quali avevano sottratto beni immobili e denaro alla Chiesa, arrivando perfino a sciogliere alcuni ordini secolari. Dopo l’incontro con Padre Pio, Mussolini fece restituire parte di quei beni e ingenti somme di denaro alla Chiesa, nell’ambito della Conciliazione tra Stato e Chiesa: un risultato raggiunto, secondo questa ricostruzione, grazie sia al frate di Pietrelcina sia al capo del governo.

Lo stesso Saldutto racconta di aver accompagnato personalmente Romano Mussolini nei luoghi di Padre Pio, in due giornate dedicate alla musica e alla figura del Santo più famoso al mondo. «Era maggio 1997 – ricorda –. Guidavo una Peugeot 405 Turbo, al mio fianco sedeva Romano Mussolini (1927-2006). Ho scattato fotografie al figlio di Benito e a sua moglie sotto una statua di Padre Pio: passeggiavamo per Foggia e ci fermammo nella chiesa di San Giuseppe Artigiano, dove si trova una statua dell’Immacolata benedetta personalmente da Padre Pio. Poi ci recammo nei luoghi del Santo, dove incontrammo alcuni frati cappuccini e lì realizzai altre fotografie esclusive.

Un fatto curioso: mentre eravamo nel giardino di San Giuseppe Artigiano comparve l’on. Vittorio Sgarbi, che fotografai anch’egli. Ci salutammo e ci incontrammo di nuovo il giorno seguente per una visita in campagna, nel barese, insieme allo straordinario violinista pugliese Riccardo “Rick” Pellegrino (1938-2018), noto in Europa e negli Stati Uniti per aver inventato il violino a cinque corde. Cenammo tutti insieme a Romano Mussolini, brindammo con vino locale di Minervino Murge – paese natale di Pellegrino – e fummo suoi ospiti speciali. La serata si concluse naturalmente con la musica».

Saldutto aggiunge anche una sua personale riflessione sulle vicende storiche legate a Mussolini: «A chi ha diffuso la notizia secondo cui Claretta Petacci sarebbe stata solo l’amante del Duce, rispondo che possiedo prove che la Petacci fosse in realtà una diplomatica segreta del Vaticano. Frequentava Mussolini nell’ultimo periodo, fino alla sua stessa morte, per riferire al Vaticano e ottenere supporto logistico, politico e operativo.

Quanto a Rachele Mussolini, posso testimoniare che ogni giorno, fino alla sua morte, si recava al cimitero per onorare la memoria di suo marito, “Sua Eccellenza Benito Mussolini”. Presto sarà pubblicato un libro per ristabilire la verità storica, al di là delle favole raccontate negli ultimi ottant’anni».