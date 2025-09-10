Dopo lo stop Nazionali, la Serie B è pronta a riprendersi la scena con tutti gli appuntamenti della terza giornata.

Nessuna delle venti compagini ha ottenuto punteggio pieno dopo i due primi impegni stagionali. A guidare la neonata classifica ci sono otto squadre: Cesena, Sudtirol, Modena, Frosinone, Carrarese, Monza, Venezia e Palermo.

Se questi otto club sono partiti tutti registrando un pareggio e una vittoria, a fallire entrambi i test sono state Pescara e Sampdoria, al momento con 0 punti.

La lunga stagione di Serie B 2025-2026 è solo all’inizio e le sorprese, in un campionato equilibrato e difficile come quello cadetto, non mancheranno, ma per i bookmakers ci sono già degli indizi su chi possa essere la favorita alla promozione diretta. Nel confronto quote vincente Serie B di Superscommesse.it, infatti, i bookies indicano i rosanero di Filippo Inzaghi come i primissimi accreditati al salto diretto in A con la quotazione massima di 2.75.

La ricca proprietà straniera nutre grandi ambizioni, come dimostra il mercato di primo piano di cui il Palermo è stato protagonista in questa sessione estiva.

Alle spalle dei rosanero con quota 4.50 troviamo il Venezia, che nelle mani di Stroppa può ambire al ritorno immediato in Serie A, poi Empoli e Monza, entrambe quotate 7.50: toscani e brianzoli, come i lagunari, sono determinati a tornare quanto prima nel massimo campionato italiano senza passare dal campo minato dei playoff. Nella top 9 anche Spezia e Cesena, poi, con nettamente minori chance rispetto alle altre, la Sampdoria, chiamata a una svolta dopo le ultime stagioni particolarmente travagliate, il Bari e il Catanzaro di Aquilani.