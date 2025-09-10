Edizione n° 5820

10 Settembre 2025 - ore  15:03

Quote vincente Serie B: Palermo in pole position, alle spalle il Venezia di Stroppa 

STROPPA Quote vincente Serie B: Palermo in pole position, alle spalle il Venezia di Stroppa 

Alle spalle dei rosanero con quota 4.50 troviamo il Venezia, che nelle mani di Stroppa può ambire al ritorno immediato in Serie A

PIPPO INZAGHI A MANFREDONIA, IMMAGINE D'ARCHIVIO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Settembre 2025
Santa Maradona Football Club // Sport //

Dopo lo stop Nazionali, la Serie B è pronta a riprendersi la scena con tutti gli appuntamenti della terza giornata.

Nessuna delle venti compagini ha ottenuto punteggio pieno dopo i due primi impegni stagionali. A guidare la neonata classifica ci sono otto squadre: Cesena, Sudtirol, Modena, Frosinone, Carrarese, Monza, Venezia e Palermo.

Se questi otto club sono partiti tutti registrando un pareggio e una vittoria, a fallire entrambi i test sono state Pescara e Sampdoria, al momento con 0 punti.

La lunga stagione di Serie B 2025-2026 è solo all’inizio e le sorprese, in un campionato equilibrato e difficile come quello cadetto, non mancheranno, ma per i bookmakers ci sono già degli indizi su chi possa essere la favorita alla promozione diretta. Nel confronto quote vincente Serie B di Superscommesse.it, infatti, i bookies indicano i rosanero di Filippo Inzaghi come i primissimi accreditati al salto diretto in A con la quotazione massima di 2.75.

La ricca proprietà straniera nutre grandi ambizioni, come dimostra il mercato di primo piano di cui il Palermo è stato protagonista in questa sessione estiva.

Alle spalle dei rosanero con quota 4.50 troviamo il Venezia, che nelle mani di Stroppa può ambire al ritorno immediato in Serie A, poi Empoli e Monza, entrambe quotate 7.50: toscani e brianzoli, come i lagunari, sono determinati a tornare quanto prima nel massimo campionato italiano senza passare dal campo minato dei playoff. Nella top 9 anche Spezia e Cesena, poi, con nettamente minori chance rispetto alle altre, la Sampdoria, chiamata a una svolta dopo le ultime stagioni particolarmente travagliate, il Bari e il Catanzaro di Aquilani.

Di seguito il confronto quote delle squadre di Serie B con maggiori possibilità di promozione diretta in Serie A:
Vincitrice Serie B 2025-2026
Quota piú alta nel confronto Superscommesse
Palermo
2.75
Venezia
4.50
Empoli
7.50
Monza
7.50
Spezia
10.00
Cesena
12.00
Sampdoria
20.00
Bari
22.00
Catanzaro
25.00
