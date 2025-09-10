Regione Puglia, avviata la selezione per 16 assunzioni riservate alle vittime di mafia

BARI – La Regione Puglia ha avviato la manifestazione di interesse per l’assunzione di 16 nuove unità di personale, riservate alle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere. Le figure selezionate saranno inquadrate nell’area degli operatori con profilo professionale di collaboratore amministrativo-tecnico. I requisiti e le modalità di partecipazione sono disponibili sul portale concorsi.regione.puglia.it e sul portale nazionale InPA.

“L’indizione della manifestazione di interesse – spiega l’assessore al Personale Gianni Stea – risponde non solo alle previsioni normative, ma anche alla volontà della Giunta Regionale di dare seguito a quanto programmato nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), destinando assunzioni a categorie particolarmente colpite da eventi drammatici”.

L’assessore rivendica inoltre il lavoro svolto nel corso della legislatura 2020–2025, in vista della sua conclusione. “Il Governo regionale, guidato dal presidente Michele Emiliano, ha sfruttato ogni occasione utile per mettere in campo azioni concrete e capaci di lasciare un segno positivo nella vita dei cittadini pugliesi”. I numeri tracciano un bilancio consistente: 113.498 partecipanti ai concorsi, 1.016 nuove assunzioni, proroga delle graduatorie fino al 2025, approvazione del PIAO 2025–2027 e oltre 48.000 ore di formazione dedicate al personale.

“Un ringraziamento particolare – conclude Stea – va a dirigenti e funzionari che hanno reso possibile questi risultati. La vera forza della pubblica amministrazione sono le persone: donne e uomini che ogni giorno, con impegno e professionalità, contribuiscono a costruire una Puglia migliore”.