Torretta Antonacci, i residenti mobilitati: “Basta immobilismo, il PNRR non può andare perso”

A fine settembre Foggia tornerà a essere scenario di una mobilitazione che mette al centro due questioni cruciali: il destino dell’insediamento informale di Torretta Antonacci e la condizione di migliaia di lavoratori migranti che, pur sostenendo con il loro lavoro il comparto agricolo provinciale, continuano a vivere in una situazione di marginalità e precarietà.

La protesta è stata annunciata dalla Federazione USB di Foggia insieme all’Esecutivo nazionale del sindacato, con una data che cadrà nell’ultima settimana di settembre 2025. L’iniziativa, spiegano gli organizzatori, nasce dall’urgenza di chiedere lo sblocco immediato dei 30 milioni di euro stanziati attraverso il PNRR e destinati al superamento di Torretta Antonacci, il più grande ghetto agricolo della Capitanata. Una cifra importante, che tuttavia rischia di andare persa a causa dell’inerzia delle istituzioni locali e nazionali.

“Non è più possibile attendere – scrivono gli organizzatori –. I fondi ci sono, ma senza un avvio concreto dei lavori si rischia di compromettere definitivamente l’occasione storica di restituire dignità e diritti a migliaia di persone che da anni vivono in baraccopoli prive di servizi essenziali, pur rappresentando una forza lavoro indispensabile per le campagne foggiane”.

Il paradosso dei lavoratori “indispensabili ma invisibili”

La mobilitazione si inserisce in un contesto segnato da forti contraddizioni. Da un lato, i migranti che vivono negli insediamenti rurali della provincia di Foggia sono richiesti come manodopera stagionale e permanete nelle aziende agricole locali; dall’altro, la loro presenza nei centri urbani viene spesso descritta come una minaccia. Negli ultimi mesi – denuncia USB – si è rafforzato un clima di intolleranza, alimentato da forze politiche e comitati cittadini che invocano addirittura la presenza dell’esercito nelle zone dove vivono gli stranieri, definite “pericolose” unicamente per la loro composizione demografica. “Un razzismo crescente e pericoloso – sottolinea il sindacato – che crea un solco sempre più profondo tra i migranti e la cittadinanza, legittimando pratiche discriminatorie e politiche securitarie”.

Le criticità burocratiche e i permessi negati

Al clima di ostilità si sommano le difficoltà burocratiche. USB denuncia infatti come l’Ufficio Immigrazione della Questura di Foggia ricorra ciclicamente a pratiche considerate illegittime: in particolare, il rifiuto di ricevere richieste di asilo o rinnovi di permesso di soggiorno da parte di chi vive in insediamenti informali, con la motivazione che non sarebbe possibile certificare la residenza.

Questa prassi – sottolineano i sindacalisti – è in aperto contrasto con la normativa nazionale ed europea in materia di protezione internazionale. Il risultato è drammatico: centinaia di richiedenti asilo e titolari di protezione rischiano di trovarsi improvvisamente privi di documenti validi, finendo in una condizione di irregolarità forzata che li spinge ancora più ai margini della società e li rende più vulnerabili allo sfruttamento.

Una manifestazione per sbloccare i fondi e aprire un confronto

La protesta di fine settembre non avrà soltanto una valenza simbolica. Contestualmente, la Federazione USB chiederà un incontro ufficiale con le istituzioni competenti, al fine di discutere l’avvio delle procedure d’urgenza necessarie per non perdere i fondi PNRR e per affrontare in maniera strutturale le violazioni denunciate.

“Non ci muoviamo solo per rivendicare diritti – spiegano Di Gemma e Lutrario, rispettivamente della USB di Foggia e dell’Esecutivo nazionale – ma per sollecitare un’assunzione di responsabilità. Non è accettabile che, mentre le campagne hanno bisogno della forza lavoro dei migranti, le istituzioni continuino a rimandare la soluzione di un’emergenza abitativa e sociale che dura da decenni. Ogni ritardo rischia di tradursi nella perdita definitiva dei finanziamenti e nella perpetuazione di condizioni indegne per migliaia di persone”.

La mobilitazione si annuncia come un momento cruciale in un territorio che da anni convive con l’ambiguità tra sfruttamento economico e discriminazione sociale. Se i fondi PNRR rappresentano una possibilità concreta di cambiamento, la sfida sarà ora trasformare la protesta in un’occasione di pressione politica sufficiente a far partire finalmente i lavori, evitando che la Capitanata perda un’opportunità storica di riscatto.