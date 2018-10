Danni cerebrali dopo incidente, appello per cure 24enne Bari

Di:

(ANSA) – BARI, 10 OTT – “Oggi Raffaele mangia, inizia a parlare e camminare, da qualche giorno dice ‘mamma’. Ma curarlo in Austria ci costa mille euro al giorno e non riusciamo più a sostenere le spese. Se in Italia fossero disponibili i farmaci di cui mio figlio ha bisogno, potremmo curarlo qui“. A parlare è Pia Colella, madre di Raffaele Carofiglio, 24enne barese che il 16 aprile 2016, in un incidente stradale, ha subito gravissimi danni cerebrali che gli hanno tolto la parola, la memoria, la mobilità. Ex bagnino, Raffaele aveva superato da poco il concorso in Marina e si sarebbe imbarcato da Taranto a settembre di quell’anno. Sua madre non si è mai arresa, anche quando avevano dato suo figlio per morto arrivando a proporre la donazione degli organi, e dal marzo scorso, dopo due anni di cure in diverse strutture sanitarie italiane senza ottenere miglioramenti, ha portato Raffaele in una clinica di Innsbruck, dove rimarrà almeno fino alla prossima primavera.