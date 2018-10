Foggia, commozione ai funerali del magistrato Simonetta D’Alessandro

FOGGIA – La città ha dato l’ultimo saluto al magistrato Simonetta D’Alessandro. I funerali si sono celebrati oggi nella chiesa di Gesù e Maria. Sabato scorso era stata trovata morta in casa, per un malore. Aveva 58 anni. Nel gennaio scorso aveva firmato l’ordinanza per i 32 arresti del clan Spada di Ostia (Rm).

(foto Maizzi)

fonte https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/gallery/foggia/1067434/foggia-da-l-ultimo-saluto-al-magistrato-simonetta-d-alessandro.html

fotogallery ENZO MAIZZI