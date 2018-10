Di:

Foggia, 10 ottobre 2018. Un 33enne foggiano è deceduto in mattina a causa di un incidente stradale avvenuto in via San Severo.

Da raccolta dati, il sinistro è avvenuto tra un mezzo a due ruote, sul quale viaggiava il 33enne, e una Ford Fiesta con a bordo due persone.

Feriti i presenti nell’autovettura. Inutili i soccorsi per il centauro.

Sul posto Carabinieri, Polizia locale e sanitari del 118.

fotogallery Enzo Maizzi

Redazione StatoQuotidiano.it