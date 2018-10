Foggia. M5s apre la campagna elettorale per le comunali

Di:

Foggia. Hanno deciso di “sciogliere il ghiaccio” della campagna elettorale per le comunali con un’assemblea pubblica a Laltrocinema, luogo storico di manifestazioni politiche, in genere a pochi giorni prima delle urne. Il M5s organizza l’incontro in apertura. Ci saranno i parlamentari (Rosa Menga, Giorgio Lovecchio, Marco Pellegrini) il consigliere regionale Rosa Barone, il meetup unico della città di Foggia, attivisti dalla provincia e i cittadini. Soprattutto per intercettare le loro istanze si svolgerà il dibattito. “Vogliamo sapere cosa si aspettano da noi che, su questa base, scriveremo un programma, non abbiamo segreterie di partito, per noi la democrazia partecipata viene prima di tutto”. Così presentano l’iniziativa dal meetup di Foggia mentre sono state chiarite le modalità di candidatura per essere eletti. E’ nato per questo OpenComuni, la “dodicesima funzione di Rousseau con cui si può formare online una lista di candidati e presentare la propria candidatura a sindaco”.

Menga: “L’incontro per scrivere il programma”

La nota è stata resa pubblica dagli stessi attivisti su Facebook. In teoria, iscrivendosi alla piattaforma, chiunque può proporsi, previa presentazione del documento di identità, senza informare i portavoce locali. Questo passaggio (la nota fissa i termini di presentazione e la scadenza, non dice che si voterà online ma così dovrebbe essere) lo chiarisce il parlamentare Rosa Menga: “Il nostro scopo è quello di dare vita ad una lista condivisa dal meetup, dai parlamentari, dai cittadini su cui operare una selezione. Alla base, un progetto condiviso perche per noi, insieme al programma, viene prima dei nomi”. Potrebbero esserci più liste, è una possibilità, ma per il parlamentare pentastellato “è un’ipotesi che non contempliamo perché, appunto, speriamo nel massimo della condivisone, nell’apertura oltre i confini del meetup senza individuare i candidati solo in base all’anzianità di attivismo”. Ipotizzare dei nomi in questa fase è alquanto difficile, proprio perché tutto passerà dalla rete. Maria Cassitti, che viene dal mondo del patronato, il nome che circolava in questi giorni, avrebbe dato la sua disponibilità, come pure sarebbero probabili altri nomi che rispecchiano le diverse “anime” del movimento, sebbene questa idea delle “correnti” e delle “vicinanze” tra questo candidato e questo o quel parlamentare, o consigliere regionale, siano seccamente smentite dagli attivisti. Pare, anzi, che tra loro non si sappia veramente quale mossa farà il vicino, cioè il dialogo su questo punto nel meetup, al momento, è blindato.

Fabrizio Baia: “Troppi giovani lasciano il sud anche dopo la laurea”

Dunque l’assemblea “anche per farci conoscere dai cittadini- aggiunge Menga- siamo i più freschi di elezione, vogliamo conoscere le istanze e avviare il programma”. Nuovi parlamentari, cioè eletti il 4 marzo, dal palco de Laltrocinema, e un luogo di incontro e confronto per i nuovi consiglieri comunali. Nel comune capoluogo non ci sono, oggi, consiglieri pentastellati, a differenza di altre città della provincia. Il 2019 sarà l’anno del loro esordio a Palazzo di città,

Il Movimento ha creato un gruppo di giovani, circa 40 attivisti, “un impegno che si riscontra in altre città italiane ma che a Foggia- dice Fabrizio Baia, 27 anni- ha attecchito particolarmente. Ci occupiamo di comunicazione, scuola, università, ci riproponiamo di avvinarci sempre di più a questi luoghi con l’avanzare della campagna elettorale. Abbiamo collaborato con alcuni consiglieri comunali riguardo all’informatizzazione, cosa si potesse cioè fare per rinnovare la macchina comunale”. Per l’assemblea di venerdì hanno preparato due video. Nel primo intervistano i cittadini su cosa non va a Foggia, nel secondo, con un drone, descrivono il bello e il brutto della città di Foggia. Risale a qualche giorno fa l’iniziativa ‘plastic free’ con cui si invitavano i cittadini, nel centro di Foggia. a non usare bottigliette di plastica ma biodegradabili. L’evento è stato organizzato dal parlamentare Rosa Menga e dal Movimento giovani. “Ambiente e sicurezza saranno i punti cardine del nostro programma elettorale”. “Il coinvolgimento dei giovani- prosegue Baia- è evidente, abbiamo difficoltà a trasformare le proposte in programma. Il problema più grande è l’emigrazione giovanile, (in base ai dati sono 20mila i giovani under 30 emigrati dalla Puglia dal 2008, ndr),le menti migliori se ne vanno anche se hanno frequentato l’università a Foggia. Il reddito di cittadinanza non lo riteniamo una misura assistenziale ma come una possibilità per far fronte alla precarietà del mondo del lavoro”.

A cura di Paola Lucino,

Foggia 10 ottobre 2018

