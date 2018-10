Incidente sulla SS379 Egnazia, grave uomo

Di:

Bari, 10 ottobre 2018. Provvisoriamente chiuso al traffico, in provincia di Brindisi, un tratto della strada statale 379 “Egnazia e delle Terme di Torre Canne” – in direzione di Bari – a causa di un incidente occorso al km 32,600, nel territorio comunale di Carovigno.

Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto un mezzo pesante ed un’autovettura; da una prima verifica sembrerebbe che il conducente dell’autovettura – a seguito dello scoppio di un pneumatico occorso al mezzo pesante che lo precedeva – abbia perso il controllo della vettura, invadendo la carreggiata opposta e rimanendo gravemente ferito.

Il traffico – in direzione di Bari – è deviato temporaneamente sulla viabilità locale, mentre sulla SS379 in direzione di Brindisi la circolazione è rallentata.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari del 118, il personale Anas (Gruppo FS Italiane) e la Polizia stradale per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la transitabilità appena possibile.