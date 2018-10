Trapiantati con successo a Roma gli organi della giovane di Melito Irpino

Nel pomeriggio di venerdì 5 ottobre è deceduta in Casa Sollievo della Sofferenza una ragazza di 14 anni, originaria di Melito Irpino, in provincia di Avellino. Dopo la morte cerebrale e il consenso ricevuto dalla famiglia della giovane, lo staff dell’Unità di Anestesia Rianimazione II ha avviato i contatti con il Centro Regionale Trapianti di Bari che, nella mattinata di sabato, ha provveduto a prelevare gli organi della giovane donna. Sia il rene che il fegato sono stati subito trasferiti all’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma dove sono stati trapiantati con successo. Il nobile gesto della famiglia, che ha acconsentito al prelievo degli organi, ha consentito così a due pazienti pediatrici in lista di attesa di poter sperare in un futuro migliore.

La giovane era stata colta da un malore mentre si recava a scuola. Ricoverata in un primo momento nell’Ospedale di Ariano Irpino, è stata subito trasferita all’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza dove, la notte stessa, è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico per arginare la rottura di 4 aneurismi cerebrali che avevano causato una grave emorragia cerebrale.