Trovato in possesso di 1.6 kg di marijuana, scarcerazione per manfredoniano

Di:

Foggia, 10 ottobre 2018. Accolta dal Gip di Foggia l’istanza di scarcerazione presentata dagli Avvocati Cristiano Romani e Michele Gentile, legali di fiducia di M.L..

L’indagato era stato arrestato e tradotto presso il carcere di Foggia in data 18 settembre 2018 – assieme ad un suo coetaneo – perché trovato in possesso di 1,6 KG di sostanza stupefacente tipo “Marijuana” contenuta in un plico proveniente dalla Spagna.

Poche settimane prima dell’arresto infatti, personale della Dogana di Malpensa, unitamente ai Militari del Gruppo Guardia di finanza di Malpensa, sottoponevano ad ispezione la spedizione proveniente dalla Spagna e con destinazione finale Italia, giunta a Malpensa con volo del 7.09.2018.

Nel tardo pomeriggio di ieri gli indagati hanno quindi lasciato il carcere di Foggia in attesa di essere giudicati per i fatti contestati.

Redazione StatoQuotidiano.it – Riproduzione riservata