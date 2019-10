Foggia. Caduta calcinacci al liceo Lanza? Forse pezzi di marmo delle scale

“Si è trattato di un presunto distaccamento di calcinacci dal cornicione, ma molto più probabilmente i pezzi ritrovati a terra provengono dalla scalinata di accesso al Liceo Lanza”. Denise Decembrino, architetto della Provincia responsabile della manutenzione degli istituti scolastici, dopo il verbale dei Vigili del fuoco in cui si faceva riferimento ai marmetti dei gradini, ha inviato comunque la ditta Bozza e suoi geometri con il cestello: “Per constatare materialmente se ci sia qualche cedimento e in tal caso rimuoverlo”.

E’ successo ieri pomeriggio, la scuola era aperta, non per attività scolastica. La ricostruzione dell’accaduto comincia dalla segnalazione di un passante. “Ha visto per terra, mentre camminava, questi frammenti ed ha allarmato la dirigenza. Sono arrivati i Vigili del fuoco e il Comune ha fatto transennare immediatamente l’ingresso. Se non ci sono distaccamenti, domani rimuoviamo le transenne. E’ chiaro che la facciata è da ristrutturare, si guarda subito in alto per capire se qualche pezzo sia venuto via….”.

La Provincia di Foggia ha partecipato ad un bando ministeriale ed ha ottenuto finanziamenti per ristrutturazione e messa insicurezza di cinque istituti scolastici, fra questi sono compresi l’Einaudi e il Lanza-Perugini. Importo totale, 1milione e 200mila euro. Stato Quotidiano ne ha dato notizia nei primi giorno di agosto.

“Per l’Einaudi i lavori da piazza Goppingen sono terminati- dice l’architetto- per il Lanza, siccome parliamo un bene tutelato, dobbiamo lavorare a stretto contatto con la Sovrintendenza”. Il Lanza che vediamo oggi nella sua imponente monumentalità è, com’è noto, un edificio di epoca fascista. “La facciata è di marmo, una certa lavorazione che avevamo previsto doveva essere cambiata, le varianti devo passare in Regione per essere approvate. Per questo stiamo ritardando con i lavori della facciata.

Un limite temporale entro cui verranno ultimati al momento non è possibile definirlo. In ogni caso ho sempre provveduto a mettere in sicurezza il sito da piogge e infiltrazioni che possono creare problemi, i primi a essere preoccupati siamo noi che ne abbiamo la cura e la responsabilità”.