“Frecciargento – Frecciabianca”, Barone “Costi per pendolari siano simili”

“La sostituzione graduale dei Frecciabianca sulle linee ferroviarie pugliesi con i più moderni e accoglienti Frecciargento ETR 700 dovrebbe essere una buona notizia per i pendolari. Peccato però che a treni più nuovi non corrisponda una diminuzione dei tempi di percorrenza delle tratte, ma potrebbe corrispondere soltanto un aumento consistente del costo dell’abbonamento. Basti pensare che gli abbonati che viaggiano tutti i giorni sulla linea Foggia – Pescara rischiano di subire un rincaro di più del 50% del costo dell’abbonamento. Come è avvenuto in altre regioni, anche in Puglia si devono adottare misure per mantenere invariato il costo dell’abbonamento”, lo dichiara la consigliera del Movimento 5 Stelle Rosa Barone che ha inviato una PEC all’assessore ai Trasporti Giannini per chiedere che la Regione si occupi della situazione dei pendolari pugliesi.

“Le altre Regioni – continua Barone – dove è stata operata la sostituzione dei treni Frecciabianca con i nuovi Frecciargento, si sono impegnate a garantire le medesime condizioni di costo per gli utenti, grazie alla quota da loro sostenuta. Mi auguro che anche in Puglia, l’Assessorato abbia avviato interlocuzioni con Trenitalia e che stia monitorando il passaggio ai nuovi convogli per porre rimedio a eventuali disagi che si dovessero venire a creare. Vigileremo sull’evolversi della vicenda per tutelare i lavoratori”.