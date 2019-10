La danza del clown Joker in un film come il destino dell’uomo

E’ in programmazione anche nelle sale del nostro territorio il film JOKER, diretto da Todd Phillips e interpretato da Joaquin Phoenix, conosciutissimo come l’imperatore romano Commodo nel “Il Gladiatore” di Ridley Scott. Il film ha vinto il Leone d’oro alla mostra del Cinema di Venezia 2019. E la bravura dell’attore principale è stata definita da tanti in odore di Oscar.

Le ragioni per vederlo

La notizia che cattura di più coloro che hanno la consuetudine di informarsi prima di vedere un film è il consiglio di non andarlo a vedere. La trama, che ha come tema di fondo l’alienazione mentale, ha infastidito spettatori che in qualche caso avrebbero addirittura deciso di uscire dalla sala prima della fine della proiezione del film. Uno dei motivi addotti è che chi si trova a vivere già in famiglia, quindi nella realtà, situazioni di malattie mentali non trova piacevole andare a vederne di altre, sia pure in una situazione non reale come è quella cinematografica.

Inoltre c’è anche il problema della violenza, che ad un certo punto si scatena sul video e di cui si teme l’effetto emulazione, come avvenne anni fa negli USA in occasione di una proiezione del film “Batman: il ritorno”.

Una contraddizione evidente, quella statunitense, per cui la violenza senza un perché sembra destinata a convivere con una certa facilità a procurarsi le armi individualmente.

Ma ci sono anche tante ragioni per vedere questo film. A partire dalla bravura immensa dell’attore principale, Joaquin Phoenix, che, molto dimagrito, dà il corpo e il volto al suo personaggio, quello di un ragazzo guidato piano piano dalla famiglia, prima, e dalla società, poi, verso un finale in qualche modo prevedibile e ineluttabile e assolutamente non happy. La capacità del volto di Phoenix di interpretare tutti gli stati d’animo possibili ed immaginabili in questo attraversamento degli inferi, in cui si risolve la sua vita, costituisce già un valido motivo per assistere a tanta bravura.

Il nemico di Batman

Ma non c’è solo la mimica facciale: c’è la maschera del Clown, molto chiarita nel film nella sua simbologia; c’è inoltre il corpo danzante, in una ricerca di armonia e di eleganza che sottintende quella armonia ed eleganza assolutamente impedite nella vita. La danza è vista come il luogo nel quale il mondo emotivo e quello razionale della persona cercano di trovare un punto di incontro. Una bella recensione qui sul web ha parlato di “spirito dionisiaco” nella figura del protagonista, lo spirito del dio greco Dioniso, il dio della liberazione degli istinti sepolti e frenati dalle norme sociali coercitive; e la liberazione che Dioniso offriva alle baccanti sue seguaci ha nel ritmo orgiastico e sfrenato della danza (che porta la mente fuori da ogni controllo) la riappropriazione di un mondo di gesti e di emozioni che la società cancella in tutti noi.

Ma la danza in Joker è elegante, come elegante ed onesto è stato ogni tentativo del giovane Arthur – questo il suo vero nome – di trovare la sua strada e un lavoro che gli piacesse. Nell’attesa, ha fatto cose buone ed esperienze lavorative anche di grande valore, come lavorare per bambini poco fortunati. Ma tutto si oppone alla realizzazione dei suoi desideri. Inevitabile quindi il finale che non preannuncio ma che ciascuno può facilmente intuire solo riflettendo che questo film è in qualche maniera il prequel perfetto della serie Batman. E che Joker è il nemico di Batman.

La maschera dell’uomo comune

Ma la Gotham City in cui è ambientato, e che ancora non prevede la presenza di Batman come eroe positivo indiscusso, ci consente di conoscere al meglio le nostre vere città, i nostri modesti e soprattutto maldestri eroi e i terribili anti-eroi simboleggiati da Joker. E la sua maschera da pagliaccio, ben spiegata nel film, diventa la maschera dell’uomo comune, che non si differenzia da un altro essere umano se messo di fronte ad un percorso di cui non solo non conosce inizialmente il tragitto ma che si presenta anche oscuro, incomprensibile ad ogni buona logica. Potente è il viso di Arthur senza maschera, altrettanto potente il suo viso da pagliaccio. E’ la stessa persona. O, meglio, è quello che può fare la società di ciascuno di noi. E se è stato citato il dio greco della trasgressione come ispirazione di questo film, credo che ritorni opportuno vedere questo film anche sotto un altro aspetto che i greci antichi ci hanno tramandato nel loro Teatro tragico (modello di ogni forma teatrale dell’Occidente fino ad oggi): un destino ineluttabile, che si palesa tale piano piano, tanto che tutti riusciamo a vedere negli eroi sofferenti del teatro greco e in Joker il dimenarsi inutilmente dell’Uomo, per modificare la realtà nella quale ha avuto la sorte di nascere.

Niente di nuovo sotto il sole, quindi, per quanto riguarda la trama. Ma questo avviene da sempre: ogni libro, ogni film parlano di noi, di come affrontiamo gli stadi della vita, universali e stabiliti non da noi. Dunque chi critica il film per i temi che sarebbero già stati oggetto di tanta altra trattazione artistica sbaglia, perché la struttura di tutte le narrazioni prevedono sempre una persona che combatte per qualcosa, per vincere o perdere alla fine. Quello che ci affascina come spettatori e lettori è la cornice narrativa in cui gli eterni problemi dell’uomo sono volta per volta inseriti.

E seguendo con attenzione ogni battuta e ogni gesto di questo ennesimo film sulla condizione umana ne percepiamo la complessità dei contenuti, che parla di noi e di quello che – sia pure con le caratteristiche individuali – può essere il destino di tutti noi. Il regista non ha paura di far intravedere anche un tema di grande attualità, l’emozione della rabbia che per la prima volta entra in un mondo, quello della persuasione, dominato da politici e giornalisti. Un mondo che ha le apparenze della giustezza e della correttezza. Il film ne svela, come tanti altri film prima di questo, il volto vero ben nascosto sotto le apparenze.

Violenza nella letteratura: una vaccinazione

Certo, c’è il problema della violenza. Ma chi ha dimestichezza con il teatro tragico greco – che si insegna agli adolescenti del liceo classico – sa che i miti greci e le tragedie greche contengono episodi di omicidio, suicidio, addirittura cannibalismo. E nessun adolescente ad oggi, a contatto con queste trame cruenti, è mai diventato … cannibale. Non solo, ma la violenza nei libri, sugli schermi ha la funzione di vaccinazione contro la malattia vera della violenza, che è altro. Ognuno di noi, da bambino, ha sentito di un lupo che mangia la nonna… Ogni essere umano deve essere preparato alle difficoltà della vita grazie alle storie, alle fiabe, ai cartoni animati, ai libri importanti. Ci si identifica, al sicuro della propria casa o della sala cinematografica, anche nel personaggio cosiddetto cattivo, per il tempo che dura una storia, per poi ritornare alla realtà vaccinati, proprio contro la violenza e la cattiveria. Anche là dove non sembra prevalere un esplicito invito al bene, c’è sempre sotteso il messaggio che è affidata a noi l’intelligenza di comprendere e di distinguere il Bene dal Male. E di farne tesoro per la nostra vita. E non ho mai visto film inneggianti al male. L’animo si alleggerisce di quella aggressività che abbiamo ereditato, per così dire, da Caino e siamo pronti per una vita più consapevole. Questo fa l’arte. E anche in questo film diventiamo molto consapevoli di cosa può fare la società di una persona qualsiasi.

Gli altri personaggi necessariamente non possono essere tratteggiati con la profondità del protagonista: rappresentano le norme comuni asettiche, che si trasformano in buone e cattive norme a seconda della casualità o delle nostre scelte. La scenografia, che può sembrare cupa, è in realtà perfetta: solo in quei palazzi, in quei condomini, in quegli ascensori si possono vivere queste esperienze.

Io l’ho visto, questo film. Il mio consiglio? Vederlo, assecondando le sequenze nel ritmo che ciascuna richiede e senza perdersi possibilmente neanche una sillaba o una inquadratura.