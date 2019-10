La vera storia dei marcatori sipontini

Dato che il Direttore non mi concede di esprimermi in esametri, concepisco un Epillo, cioè quel piccolo componimento a carattere epico (epyllon) avvezzo a Gaius Valerius Catullus, poeta noto per l’intensità delle passioni amorose, in quella landa lacustre ornata dai merli del maniero di Sirmyo, ultimo baluardo degli Scaligeri verso i germani.

Il football è un vizio che non si sradica facilmente, e va di pari passo con le ragioni del cuore… per cui stavolta l’ho combinata grossa!. In questi giorni viene celebrato Pasquale Trotta come probabile marcatore sipontino di tutti i tempi, se riuscirà a superare Valerio D’Errico in classifica a quota 76 reti, e quindi realizzare contro i Reali Siti almeno una doppietta. Il fatto che Valerio D’Errico ha segnato 76 reti è una mia creazione, che ho inserito anni orsono nel sito del Manfredonia Calcio all’interno di Wikipedia.

In realtà quel conteggio è frutto di una ricostruzione storica del sottoscritto che per circa 20 anni (1989-2009) è andato in giro per biblioteche ed archivi per trovare tabellini ed articoli di giornali. Pertanto i dati statistici pubblicati sono il frutto di una elaborazione giornalistica e non hanno la “dote” della ufficialità. Invero i gol di Valerio D’Errico ne sono di più perché ci sono 8 gol attribuiti ad un certo D’Errico non specificato che non è lui e né il fratello Dario. E considerando che Dario era un difensore poco avvezzo al gol, e volendo dividere per due le 8 reti, Valerio arriverebbe ad 80 marcature.

L’impresa di Paki, è che dovrebbe arrivare almeno ad 84 gol con l’aggravante che negli anni 80 vi è una partita giocata ad Avezzano il 30 aprile 1985 vinta per 2 a 0 in cui non si conoscono i marcatori così come alcune partite del torneo di Eccellenza 1992/93 (ultimo anno di militanza di Valerio D’Errico con i sipontini) delle quali non si ha certezza del tabellino, e che sulla base della testimonianza proprio del D’Errico ci sarebbero alcuni suoi gol. Più che il record di Trotta, personalmente celebrerei la grandezza di un talentuoso atleta locale con la verve ed il fiuto di un attaccante di una grande squadra con quella sua capacità misteriosa di segnare contro difese di qualsiasi intensità e spessore. Specializzato in varie e non specifiche situazioni di gioco, racchiude in se i segreti del tiro sporco, dell’“incornata”, del “gol di rapina”, della rete di potenza.

Con il suo talento ha contribuito a costruire la nuova reputazione dei biancoazzurri tramite l’estremo pragmatismo del gol gonfiandone la leggenda della beneamata, confondendo l’immaginario al piano reale, la suggestione e la storia. Nel suo caso la porta si “sente” o si “vede”, come se fosse un’entità parzialmente sovrannaturale. In questo senso, a livello etimologico lo possiamo definire in più maniere: goleador, bomber, punta, cannoniere, marcatore, fromboliere. Il nostro numero “9” è bomber per “vocazione”, come se il gol fosse un dono religioso e la capacità di farne una specie di inclinazione mistica, che quindi non appartiene a tutti ma solo a pochi eletti. Centravanti, insomma, si è per elezione e bisogna possedere un talento invisibile che ha più a che fare con l’istinto che con la razionalità.

Valerio D’Errico, è stato un elemento dinamico e con grandi vedute di gioco, che ha militato con la beneamata dal 1979/80 al 1986/87. Tecnicamente dotato, con grande predilezione per il dribling e lo scatto sull’uno-due. Aveva dalla sua parte il senso della rete grazie ad una precisione stilistica con il piede sinistro. I tutte queste cose ne ho parlato qualche giorno fa con il buon Michelangelo, noto giornalista della Gazza… gli ho detto di non sprecarsi in questa ricerca… alla fine ci sono cascato io.

A cura di Johannis Gaudentius