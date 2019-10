Manfredonia. Aggiudicazioni lavori per mitigazione rischio idraulico. Tar annulla

Bari/Manfredonia, 10 ottobre 2019. “(..) integra quanto meno una formulazione difforme – pro parte – della proposta migliorativa trasfusa nell’offerta tecnica, precludendo alla commissione di gara di poterne operare un apprezzamento tecnico e, quindi, di procedere ad attribuire il relativo punteggio”.

Con recente ordinanza, i magistrati del Tar Puglia di Bari – Sezione Prima (Presidente Angelo Scafuri) -, hanno accolto la domanda cautelare della Cosmic Impianti srl (rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi D’Ambrosio, Francesco La Torre), contro il Comune di Manfredonia, (rappresentato e difeso dall’avvocato Teresa Siponta Totaro), Provincia di Foggia (non costituito in giudizio) e nei confronti della Rotice Antonio s.r.l. (rappresentata e difesa dagli avvocati Nino Sebastiano Matassa, Serene Natalia Gatta) per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

Gli atti oggetti di richiesta di annullamento

– della determinazione del Responsabile del Settore Appalti e Contratti della Provincia di Foggia del n. 1070 del 5.7.2019 relativa alla gara 2S/2019 – codice G000011 – indetta dal Comune di Manfredonia ed avente ad oggetto la procedura aperta telematica per l’affidamento dell’opera ingegneristica per la mitigazione del rischio idraulico-ponte di via Cervaro – Vallecola San Lazzaro, con cui si è disposta l’approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione dell’appalto in favore della Rotice Antonio s.r.l., (…) del provvedimento di aggiudicazione dell’appalto in favore della Rotice Antonio s.r.l.; della determinazione del Responsabile del Settore Appalti e Contratti della Provincia di Foggia del n. 1097 del 12.7.2019, recante la dichiarazione dell’efficacia del predetto provvedimento di aggiudicazione a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara; del verbale del Seggio di gara n.1 del 21.03.2019, in seduta pubblica e dei verbali della Commissione n. 2 del 2.4.2019, n. 3 del 9.4.2019, n. 4 dell’8.5.2019, n. 5 del 4.6.2019, n. 6 del 21.06.2019; di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso a quelli impugnati;

nonché per la declaratoria di nullità del contratto ove medio tempore stipulato tra le parti ai sensi e per gli effetti degli artt. 121, co. 1, lett. c) e d), 122 e 124, d. lgs. n. 104/2010; ed altresì per l’accoglimento della domanda di risarcimento in forma specifica volta a conseguire l’aggiudicazione dell’appalto de quo e la sottoscrizione del conseguente contratto con la ricorrente previa, ove occorra e in ipotesi di intervenuta sottoscrizione del contratto con l’aggiudicataria in esecuzione dei provvedimenti impugnati, dichiarazione di inefficacia e accoglimento della domanda di subentro qui espressamente proposta; oltre che, in via di estremo subordine e qualora non fosse possibile conseguire l’aggiudicazione o subentrare nel contratto frattanto stipulato, per l’accoglimento della domanda di risarcimento per equivalente, da quantificarsi in corso di causa, comunque nella misura non inferiore al 10 % dell’importo a base di gara, oltre al rimborso delle spese di partecipazione alla procedura.

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2019 il dott. Angelo Fanizza.

La decisione del Tar

“Ritenuto:

– che le indicazioni riferibili al predetto computo metrico non estimativo debbano essere ascritte all’ambito della valutazione del subcriterio 1.a (comportante l’attribuzione di un massimo di 35/100);

– che l’aggiudicataria ha ottenuto, per il subcriterio in questione, 28/35 punti;

– che la formulazione della previsione del disciplinare – nella parte in cui ha escluso che il computo metrico non estimativo potesse contemplare “prezzi e importi” – sembra con tutta evidenza finalizzata a sterilizzare in modo totale ed assoluto la libertà determinativa della commissione di gara, chiamata a valutare la “convenienza per la stazione appaltante” delle proposte migliorative e a non considerare quelle “formulate in difformità”;

– che l’indicazione dei prezzi esposta dalla controinteressata nel computo metrico non estimativo:

a) pare suscettibile di aver inciso sulla valutazione di convenienza;

b) integra quanto meno una formulazione difforme – pro parte – della proposta migliorativa trasfusa nell’offerta tecnica, precludendo alla commissione di gara di poterne operare un apprezzamento tecnico e, quindi, di procedere ad attribuire il relativo punteggio.

– che, in conclusione, la domanda cautelare va accolta, con ogni conseguenza in ordine alla rimodulazione della graduatoria finale e alla successiva aggiudicazione dell’appalto”,

il Tar ha accolto la domanda cautelare e per l’effetto ha annullato gli atti impugnati.

Fissata per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 20 febbraio 2020.

