Matteo Perillo “Web è pienamente diviso a metà, ruolo filtro di SQ è fondamentale”

“Caro Direttore e amico Giuseppe,

ti ringrazio per avermi dato l’opportunità, in occasione dei primi dieci anni di Stato Quotidiano, di rimettermi a scrivere, cosa che non facevo più ormai da un pezzo.

Premetto che, dopo una ventina d’anni di onorato servizio, non sono più iscritto all’Albo dei Pubblicisti per mia scelta, ma non scriverò qui le ragioni, non solo per evitare polemiche, ma anche per evitare di contagiare qualcuno a tale passo estremo…

Parliamo piuttosto del vostro anniversario: un decennio, due lustri, meno di una dozzina… Sembrano pochi, se si pensa che la vita di una persona a dieci anni è ben lontana dalla piena maturità.

Per un giornale locale invece è tutto il contrario, arrivare alla soglia dei dieci anni significa tagliare un traguardo importantissimo, significa essere stati capaci di resistere alle tempeste che solitamente fanno naufragare queste esperienze: dalla carenza di fondi per sostenere le proprie attività, alle amministrazioni contrarie sempre pronte a osteggiare, dalla concorrenza spietata e sleale dei social network, alle norme sempre più rigide per i collaboratori da parte dell’Ordine dei Giornalisti.

La mia esperienza personale ne ha viste scomparire (e naufragarci assieme) ben due qui a Manfredonia, due realtà esaltanti che a quelle tempeste non hanno retto, Manfredonia.net con Maria Teresa Valente e Nicola Riccardi, Manfredoniaweb con Gennaro Pesante e Anna Castigliego.

Stato Quotidiano invece ha saputo reggere grazie alla caparbia e alla tenacia tue e dei tuoi collaboratori, divenendo un importante punto di riferimento per chi naviga sul web alla ricerca della notizia più fresca e, soprattutto, più vera.

“Una testata decennale diviene ormai di diritto una garanzia per la ricerca della verità”

Si, perché una testata decennale diviene ormai di diritto una garanzia per la ricerca della verità, in una rete digitale che pullula di gente sempre pronta a spararla grossa: le ‘fake news’, infatti, anziché essere contrastate, oggi pare siano diventate una moda, e per chi è alla ricerca più o meno costante della verità quotidiana, voi ormai siete rimasti una sorta di baluardo di sicurezza!

Nelle nostre comunità un po’ periferiche e quasi sempre ignorate dai grandi media, il giornale locale è da sempre un punto di riferimento. Una volta il passaggio in edicola di buon mattino era il solo modo per conoscere avvenimenti che in assoluto si potevano considerare di piccolo rilievo, ma che erano centrali per la vita delle persone del posto, dall’ultima decisione dell’amministrazione comunale alle più piccole iniziative di un’associazione di volontariato.

Oggi invece per avere queste informazioni, basta avere un computer acceso, anzi ancora meglio, aprire su un cellulare un browser o un’applicazione e in pochi secondi è possibile leggere anche la news agli antipodi da noi. Ma se le notizie stampate di una volta davano possibilità pari allo zero di leggere articoli redatti con informazioni inventate, ingannevoli o distorte (il Vernacoliere era sì in bella mostra nelle edicole, ma tutti sapevano bene che era solo satira e umorismo) oggi il web è pienamente diviso a metà, da un lato con notizie reali, verificate, approfondite e interpretate e dall’altro con pubblicazioni che hanno il deliberato intento di disinformare attraverso i mezzi di informazione.

“Il vostro ruolo di filtro perciò è divenuto fondamentale, soprattutto sui social network”

Il vostro ruolo di filtro perciò è divenuto fondamentale, soprattutto sui social network, che tra una pubblicazione e l’altra alternano, in maniera equa, un vostro aggiornamento e la conferma che gli asini volano!

Con questa mia pertanto, vi ringrazio a nome di tutta la comunità per il servizio svolto in questi dieci anni e vi faccio i migliori auguri per i prossimi dieci: siate sempre garanzia di verità, affinchè quella percentuale “vera” torni ad essere altissima come ai tempi della sola edicola sotto casa!”.

A cura del dr. Matteo Perillo,