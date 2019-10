Puglia, con i tagli ai vitalizi si finanzieranno progetti di ricerca

“Non solo abbiamo dato seguito a quanto previsto dalla legge, quest’oggi la Regione Puglia ha scritto l’ennesima pagina di buona politica e solidarietà”. Così il vicepresidente del Consiglio regionale, Peppino Longo, a margine dei lavori dell’Ufficio di presidenza con cui si è dato il via libera al finanziamento di cinque progetti di ricerca sulle malattie rare con fondi reperiti dal taglio a 250 “pensioni d’oro” ad ex assessori ed ex consiglieri regionali. “Si tratta di 530mila euro di risparmi dal contributo di solidarietà sugli assegni vitalizi, così come previsto dalla legge 15/2018. A breve sarà pubblicato un bando per accogliere manifestazioni d’interesse da studiosi, scienziati ed esperti. I progetti più interessanti saranno selezionati da un’apposita commissione”.

“E’ il momento di voltare definitivamente pagina e noi lo stiamo facendo con fatti concreti. Una cultura del dono si esprime anche attraverso una attenta capacità di programmazione e di tanto non posso che ringraziare tutti i colleghi del Consiglio regionale pugliese”, conclude Longo.