“Scioglimento per mafia”. “Giunta Metta dovrà rispondere del proprio operato”

Cerignola. La Deliberazione del Consiglio dei Ministri non lascia alcun dubbio: la Città è in mano alla criminalità organizzata. Finalmente, il Sindaco Franco Metta e la sua Giunta dovranno rispondere del loro operato. E dovranno farlo in maniera chiara”. Sono queste le prime parole di commento della segreteria e dei consiglieri del Partito Democratico cittadino alla notizia dello scioglimento del Comune di Cerignola per infiltrazioni mafiose.

“La Giunta Metta dovrà spiegare, per esempio, le irregolarità che hanno portato all’assegnazione della gestione del verde pubblico alla ditta Mondoservice e cosa sa dell’improvviso ritiro dell’altra ditta, che aveva regolarmente e legittimamente vinto la gara. Dovrà spiegare in che modo la ditta Cerignola Progresso, nonostante la presenza al suo interno di persone collegate alla criminalità organizzata, abbia potuto avere in gestione la villa comunale. Dovrà spiegare cosa sa del sistema di subappalti che hanno caratterizzato i lavori di ampliamento del cimitero – un sistema di subappalti che, con Metta, è cresciuto in modo a dir poco sospetto. Inoltre, il Sindaco dovrà spiegare le sue frequentazioni quantomeno discutibili, visto che ha presenziato all’inaugurazione di un’attività commerciale gestita da elementi di spicco della criminalità locale e che ha addirittura partecipato alle nozze di un noto pluripregiudicato”.

“Oggi, per la Città di Cerignola, è stata scritta una delle pagine più brutte e drammatiche della sua storia”

“Oggi, per la Città di Cerignola, è stata scritta una delle pagine più brutte e drammatiche della sua storia. Più volte, in questi anni, il Partito Democratico e tutte le realtà cerignolane sane hanno chiesto conto al Sindaco Metta e alla sua Giunta del loro operato poco trasparente. E quali sono state le risposte? A parte gli insulti, soprattutto lunghi ed eloquenti silenzi. Ora abbiamo la spiegazione di quei silenzi”.

“Adesso ci attendono diciotto mesi di gestione commissariale”

“Adesso, dopo la firma del decreto di scioglimento da parte del Presidente della Repubblica, ci attendono diciotto mesi di gestione commissariale. Sarà un periodo duro e buio, così come duri e bui sono stati questi anni di amministrazione mettiana. Come abbiamo avuto occasione di dire altre volte, le forze sane della città devono fare fronte comune contro la criminalità organizzata per portare Cerignola finalmente fuori dal tunnel dell’illegalità. Noi del Partito Democratico ci saremo, così come siamo sicuri che ci saranno tutti i cittadini che, da troppo tempo, sperano in una rinascita civica e culturale della Città”.

Indetta conferenza stampa

Il Partito Democratico indice una Conferenza Stampa in data sabato 12 ottobre, ore 11, presso la sede del partito in via Mameli.