Di Mauro da ‘E’Foggia’: “Far ripartire i partiti, serve la generazione McFly”

Foggia, 10 ottobre 2020. “L’indebolimento dei partiti, un tempo camere pre-selettive della classe politica di un luogo, e quindi il proliferare di modaiole liste civiche, spesso comode porte di servizio per l’ingresso nell’agone politico di chi non vuole regole e responsabilità, l’imbarbarimento dei comportamenti e l’involgarirsi del pensiero politico, sono tutti fattori che hanno sostituito la nobile arte della politica e prodotto fantomatici mietitori di consenso senza senso che abbassano – nel numero e nella qualità – il livello della rappresentanza, oggi purtroppo, sempre più dedita alla soddisfazione dei propri egoismi che all’altruismo nella soddisfazione dell’interesse collettivo”.

Raffaele Di Mauro, coordinatore provinciale di Fi, affida al suo blog quelle che è “una riflessione personale, sebbene anche il partito abbia da tempo avviato al discussione con il dipartimento che si occupa delle civiche collegate ai partiti”. Per sintetizzare questo momento e la sua rigenerazione, usa il film “Ritorno al futuro”. “Voglio dire che bisogna ripensare alle classi dirigenti del passato, selezionate, strutturate, formate nella vita politica dei circoli e nelle scuole di formazione. Dal 2000, quando ho cominciato a fare politica, la vita dei e nei partiti è molto ridotta. C’è la mia generazione che oggi ha 45 anni che, consapevole del proprio passato e del proprio impegno, è confusa, non riesce a fare quadrato.”

Di Mauro nota una fervida attività di associazioni professionali che però “deve essere in grado di non impegnarsi solo settorialmente ma di portare avanti battaglie collettive. Il mio è un messaggio a tutte le forze sane di Foggia perché riprendano a occuparsi delle cose che riguardano la propria terra. La domanda è se oggi un professionista è ancora interessato a entrare in un partito, e non solo per la campagna elettorale”.

Non ce l’ha con la lista civica in sé ma “il civismo deve essere inteso come movimento civico finalizzato, non improvvisato, dell’ultima ora, lanciando qualcuno nell’agone elettorale dove conta solo chi ha più soldi”. La partecipazione è sempre più social, e d’altra parte congressi e primarie non sembrano all’ordine del giorno nel centrodestra: “Il cittadino, troppo spesso, si disinteressa delle vicende politiche, e dicendosi “schifato” si limita alla critica social, ma un elettore meno interessato produce eletto meno preparato, elettore meno attento produce eletto più svogliato e così via sino ad arrivare ad essere (mal) governati dal “la qualunque” senza logica alcuna. Circa le primarie e i congressi, se deve essere una lotta intestina o il trucco di una finta partecipazione, meglio non farli. Io mi interrogherei su come far ripartire la vita nei partiti e come coinvolgere la società civile. Serve un ritorno al futuro, una generazione McFly, e qui in Capitanata ne intravedo qualcuno, forse pochi ma in grado di attirare gli altri, serve un viaggio che ha bisogno di viaggiatori”.