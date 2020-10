Foggia, ecco il terzo nuovo mister: è Marco Marchionni

(gianlucadimarzio) Dopo la definitiva rottura tra il Foggia e Maiuri, Marco Marchionni è diventato il nuovo allenatore dei rossoneri: “Arrivo qui senza voler rivoluzionare tutto, ma in punta di piedi” ha dichiarato Marchionni in conferenza stampa, alla vigilia della gara contro il Potenza. “Mi aspetto che domani la squadra possa dimostrare qualcosa di positivo. Giocheremo ogni tre giorni e abbiamo poco tempo per lavorare, ma non è escluso che questa squadra possa fare un salto in più. Devono tutti essere consapevoli di ciò. Per me è una grande opportunità e questo è il girone più difficile. La rosa? Al momento è giusto che ci pensi il direttore”.

Parola poi al direttore tecnico del Foggia Ninni Corda: “Siamo stufi di essere messi in discussione. Abbiamo commesso degli errori che non vanno fatti di nuovo. Mi dispiace che siano stati criticati giocatori e società che hanno vinto il campionato. Mi piacerebbe che da domani i tifosi tornassero a sostenere questi ragazzi. C’è serenità anche con l’amministratore comunale, abbiamo fatto degli errori da entrambe le parti”. (gianlucadimarzio)

fotogallery enzo maizzi